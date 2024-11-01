大陸反制歐盟挺關稅國家

知情人士表示，大陸商務部已通知汽車製造商，停止在支持對大陸製造的電動汽車加徵關稅的歐洲國家進行大規模投資，但鼓勵在反對關稅的國家進行投資。外界認為，大陸此舉將加劇分裂歐盟成員國在此議題上的態度。

與此同時，彭博報導，歐盟決定派遣官員赴北京舉行更多會談，目的是找出對大陸電動車加徵關稅的替代方案。知情人士說：「歐盟同意接受大陸邀請前往北京，代表談判出現一些趨勢。不過要達成替代協議仍很複雜。」

路透報導，在長達一年的調查後，歐盟決定向大陸製造的電動汽車徵收最高達45.3%的關稅。在本月的投票中，法國、波蘭和義大利在內的十個歐盟成員國支持加徵關稅，德國、匈牙利等五個成員國反對，12個成員國棄權。

在歐盟與大陸政府繼續就關稅替代方案進行談判之際，比亞迪、上汽集團和吉利在內的大陸汽車製造商，在商務部10月召開的一次會議上被告知，他們應該暫停在支持加徵關稅提案的國家建廠等重大資產投資計畫。

幾家外國汽車製造商也參加這次會議，與會者被告知要謹慎對待在投棄權票國家的投資，並「鼓勵」到投反對票的國家投資。

北京暫停在歐洲的一些投資舉動顯示，當局正在尋求與歐盟就關稅替代方案的談判中取得槓桿作用，希望避免對關鍵市場的電動汽車出口急劇下降。

義大利和法國是一直在吸引大陸汽車製造商投資的歐盟國家之一，但它們也警告說，大量廉價大陸電動汽車會給歐洲製造商帶來風險。義大利政府正在與大陸最大汽車出口商奇瑞汽車，以及東風汽車等在內的大陸車企，就潛在投資進行談判。

大陸第二大汽車出口商上汽集團正在歐洲選址建設電動車工廠，並計畫今年在法國開設第二個歐洲零件中心，以滿足對汽車品牌MG不斷成長的需求。

比亞迪正在匈牙利建造一家工廠，匈牙利投票反對關稅。兩位知情人士表示，出於成本考慮，這家大陸電動汽車巨頭，也一直在考慮將歐洲總部從荷蘭遷至匈牙利。在10月會議上，汽車製造商還被告知，他們應避免與歐洲政府單獨進行投資討論，而應團結起來舉行集體談判。

大陸商務部今年7月也發出類似的警告，當時建議大陸汽車製造商，不要在印度和土耳其等國投資，並謹慎對待在歐洲的投資。



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