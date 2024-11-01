陸製最大直徑盾構機下線

大陸國內打造的最大開挖直徑達16.64米的超大直徑盾構機「江海號」31日在湖南長沙下線，將應用於目前世界最長公路水下盾構隧道—「海太長江隧道」施工。這是中國迄今自主研製的最大直徑盾構機。

中新社報導，上述盾構機整機長約145米，總重量約5000噸，由中國鐵建重工集團、中鐵十四局集團聯合打造。「江海號」是以江蘇海太長江隧道工程跨越長江、毗鄰大海兩個意向融合命名，其刀盤塗裝有向前進擊的蔚藍色巨浪。

「海太長江隧道」位於江蘇省長江入海口區域，北起南通海門區，南至蘇州太倉市。工程線路全長39.07公里，過江隧道長11.185公里，其中盾構隧道段長9315米，最大開挖直徑達16.64米，沿線需穿越淤泥質粉質黏土夾粉土與粉細砂復合地層等複雜地質帶，最大埋深約75米，最高水壓達7.5巴，具有超長距離、超大直徑、超高水壓、超大埋深、複雜工況等特點。

鐵建重工掘進機研究設計院高級工程師範瑞強介紹，針對項目施工風險和難點，研製團隊通過創新攻關，在刀盤刀具、主驅動等關鍵部件採取針對性設計，配置具有常壓換刀功能的軟土刀盤和合金大、硬度高、覆蓋廣、耐磨強的切削刀具，主驅動配置伸縮功能，有效避免特殊情況下刀盤異常受力造成的主軸承過載，方便換刀作業、輔助刀盤脫困；並配置主驅動狀態監測系統，對主驅動運行狀態連續監控。

同時，團隊因地制宜設計盾體外形尺寸、結構厚度，增大油缸規格，優化泥漿環流系統和注漿系統等，強化整機性能，配置管片連接構件智能拼裝系統，以滿足工程施工需求。