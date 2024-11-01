昆山金改區4年獲71項創新

大陸首個以兩岸為主題的金融改革試驗區─江蘇昆山市金融支持深化兩岸產業合作改革創新試驗區（簡稱「昆山金改區」）獲批成立4年來，已落地71項創新成果，其中30項為大陸全國、江蘇省首創。

新華社報導，中國人民銀行江蘇省分行日前召開2024年四季度新聞發布會，會上昆山市政府副市長錢許東通報了金融改革方面的最新進展。

昆山是大陸台商投資最密集、兩岸經貿文化交流最頻繁的地區之一。2020年8月，經國務院同意，昆山獲批大陸首個以兩岸為主題的金融改革試驗區。4年來，昆山金改區在擴大兩岸金融合作、深化外匯管理改革、支持兩岸產業發展等方面展開積極探索。

在兩岸金融創新合作方面，兩岸合資的蘇銀凱基消費金融有限公司開業運營，三年間連續增資至人民幣42億元，貸款餘額約450億元；今年7月，蘇銀凱基在全國銀行間債券市場首次發行10億元金融債券，為兩岸金融深入合作樹立了樣板。

同時，在昆山金改區設立了由大陸台企台商共同參與的台商發展基金，專項支持台企轉型升級和台灣青年創業；創新推出針對在昆中小微台企、台灣居民個體工商戶的「昆台融」政策性金融產品；推出全國首筆人民幣對新台幣無本金遠期交割匯率避險業務，並推進全國獨有的台資企業集團內部人民幣跨境雙向借款等，通過金融創新降低了台企金融風險和財務成本。

此外，為便利更多兩岸經營主體合規辦理跨境貿易投資業務，昆山金改區獲批開展一次性外債登記、跨國公司本外幣一體化資金池等五項資本項目外匯業務創新試點，累計落地業務181筆，涉及經營主體108家，金額163.4億美元。