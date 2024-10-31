提出45兆救大陸經濟 劉世錦：短期刺激長期改革

中國預計11月上旬推出具體的財政刺激政策。最早提出人民幣10兆元（下同，約新台幣45兆元）刺激計畫的前官員劉世錦說，重點不是10兆，而是「為了穩定經濟，有必要採取短期刺激措施」，但終究要用改革來解決問題。

前中國國務院發展研究中心副主任劉世錦9月21日在一場論壇呼籲，針對中國經濟下行壓力，建議推出一攬子刺激加改革的經濟振興方案，可以用發行超長期特別國債為主籌措資金，在一到兩年內形成不低於10兆元的經濟刺激規模。

這個說法引發熱議，「10兆」也成為外界議論中國政府救經濟規模的指標。

綜合第一財經、新京報等陸媒報導，劉世錦29日在北京清華大學中國新型城鎮化研究院舉辦的一場公開論壇上說，先前發言的重點並非10兆，而是「為了穩定經濟，有必要採取短期刺激措施」，但採取刺激措施是「為改革爭取時間和空間」。

劉世錦說，「只有刺激，沒有改革，長期看解決不了我們面臨的需求不足問題」，但他現在看到一種傾向，「對刺激感興趣，對改革不感興趣」。

劉世錦提到，包括低收入群體在內，以吃穿和其他日常基本消費為主的「生存型消費」趨於穩定；但低收入群體所面臨的住房、養老、社保等難題，提示了還存在未滿足的「發展型消費」需求，中國基本公共衛生服務均等化水準還不夠高，拖累了發展型消費的成長，這就需要政府來建設。

他指出，內需不足與收入結構相關。中國中等收入群體大約占1/3，約4億人，還有約9億多的低收入群體，「中等收入群體比重偏低，導致經濟增長潛力下降」。

劉世錦指出，在日本、韓國等國，國民收入差距比較小，中等收入群體規模能夠達到50%至60%。這樣規模的中等收入群體可以釋放較大規模、較長時間的需求，從而支撐較長時間的中速增長。

他建議，透過提高城鎮化比例（達75%以上）和品質（縮小乃至消除城鄉居民基本公共服務水準差距），力爭用10年左右的時間，實現中等收入群體倍增的目標，由現在的4億人口增長到8億至9億。

為了救經濟，中國官方近期推出多項刺激措施，其中包括「擬發行超長期特別國債」、「支持地方政府化解債務風險」等。由於增發債務額度需經全國人大常委會批准，外界預期即將於11月4日至8日在北京舉行的14屆全國人大常委會第12次會議，將提出具體的財政刺激計畫規模。