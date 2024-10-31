千名員工受影響…陸本土電動車廠「哪吒汽車」降薪 最高砍3成

大陸合眾公司旗下汽車品牌哪吒汽車內部員工近日透露，公司開始實施面向全部研發人員的降薪計劃，涉及員工約1,000多人。對此哪吒汽車回應稱，正式啟動公司全員股權激勵計劃，並宣布工資及績效考核新方案。

根據21世紀經濟報道，有哪吒內部員工向媒體透露，哪吒開始實施面向全部研發人員的降薪計劃，各部門員工已陸續收到降薪通知，涉及員工約1,000多人，降薪幅度按梯度劃分：年薪人民幣100萬元以上的員工降薪30%，年薪人民幣50萬元到100萬元降薪20%，年薪人民幣30萬元到50萬元降薪10%，年薪30萬元以下的員工降薪5%。

對此，哪吒汽車未正面回應降薪傳聞，僅表示公司在29日正式啟動公司全員股權激勵計劃，將拿出5%股份（估值約人民幣20億元），作為股權激勵分配給全體員工，同時內部宣布工資及績效考核的新方案。

據悉，本次激勵和調薪計劃是哪吒為盡早實現公司經營現金流轉正目標的一部分。接下來，哪吒汽車還將實施機構精簡、裁汰冗員、業務聚焦和扁平管理等一系列舉措。

不久前有消息稱哪吒汽車內部存在工資發放緊張問題，對此官方回應，一線員工和工廠工人按時發放，中層和高管在進行股權優化和薪資架構調整，IPO前需要確權，個別薪資發放慢。哪吒汽車母公司合眾新能源汽車今年6月向港交所遞交了上市申請。

隨著大陸電動車企在2023年開打「價格戰」，哪吒原有的價格優勢不再明顯，從去年開始的頹勢在2024年並未得到有效緩解，今年前三季度，哪吒累計銷量為8萬5,908輛，下滑12.1%，僅完成全年銷量目標的28.6%。哪吒今年持續加速海外市場布局，相繼在泰國、印尼、馬來西亞等地建廠，在全球擁有超過46萬名用戶，覆蓋30多個國家及地區，海外營收佔比12.0%。

北京商報報導，中國汽車流通協會專家委員會成員顏景輝認為，大陸新能源車市場競爭激烈，海外市場成為部分車企提升銷量的選擇，但進行海外生產、銷售及運營需要更多的資金投入。在達成規模化交付的同時，如何更好地降本增效同樣重要。