快訊

強颱康芮最新風雨預測出爐 「8縣市」明達到停班課標準

粉絲別哭！劉德華聽到了 首場喊卡補辦時間曝光

獨／張肇良議員羈押中 助理酒駕疑二度肇逃「酒測值達1.49」

聽新聞
0:00 / 0:00

歐盟最終加徵關稅有所調降 陸商務部：未解決核心關切

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸商務部發言人何亞東稱，對於歐盟對中國電動汽車的終裁結果，中方不認同、不接受。圖／中新社
大陸商務部發言人何亞東稱，對於歐盟對中國電動汽車的終裁結果，中方不認同、不接受。圖／中新社

歐盟10月初投票通過對大陸電動車加徵高額反補貼關稅，宣布的關稅和7月初裁相比有所下降。對此，大陸商務部發言人何亞東回應，注意到終裁結果中的稅率水平較7月初裁稅率有所調整，但歐方並未從根本上改變其錯誤做法，未能解決中歐業界核心關切，中方對此不認同、不接受。

大陸商務部31日召開例行新聞發布會，有記者提問，歐盟執委會宣布決定對大陸進口電動車徵收為期5年的最終反補貼稅，宣布的關稅和7月份有所下降，詢問中方對此有何回應。

發言人何亞東表示，歐方在對大陸電動車反補貼調查中存在諸多不合理、不合規做法，中方一直就此提出全面抗辯，向歐方提交了大量評論意見和證據材料，歐方未予充分考慮。

何亞東續指，有注意到終裁結果中的稅率水平較7月份初裁稅率有所調整，但歐方並未從根本上改變其錯誤做法，裁決結果不符合世貿組織規則，也未能解決中歐業界核心關切，中方對此不認同、不接受。

此外，關於有報導稱中方建議大陸車企暫停歐洲的業務擴展和投資計劃。何亞東回應，對於中歐汽車產業互利共贏的正常經貿投資合作，中方一直是支持和鼓勵的，中方始終秉持開放合作的態度，堅持市場主導，立足充分競爭，與相關國家通過貿易、投資、技術等多種方式開展電動汽車產業合作。

大陸商務部 歐盟 電動汽車

延伸閱讀

歐盟對中電動車加稅生效 中不接受、已準備好「殺招」

川普當選料對中加重關稅 馬斯克：短期經濟恐困難

首宗韓國人涉陸反間諜法被捕 韓企及僑民不安情緒高漲

歐盟擴大成員 9候選國蒙特內哥羅進度最快

相關新聞

華為創始人談美國科學技術 稱「華為要向美國學習開放性、包容性」

儘管美國不斷加碼對中國大陸的科技封鎖，但華為創始人任正非日前在一場座談會仍表示，美國的科學技術發達，得益於開放和包容，華...

歐盟最終加徵關稅有所調降 陸商務部：未解決核心關切

歐盟10月初投票通過對大陸電動車加徵高額反補貼關稅，宣布的關稅和7月初裁相比有所下降。對此，大陸商務部發言人何亞東回應，...

歐盟對中電動車加稅生效 中不接受、已準備好「殺招」

歐盟對中國電動車加徵最高稅率將達45.3％的高額反補貼關稅，昨引來中國強烈反彈，商務部表示，中方對裁決結果不認同、不接受...

中車企在美建廠也逃不了？美禁中製軟硬件「實質上禁售」

美國擬禁止聯網汽車使用中國軟硬件的相關提議日前引發反彈。作為為數不多在美建廠並銷售的中國車企Polestar極星在本周一...

AZ涉騙保 中國總裁王磊「配合調查」 前一日還發朋友圈

製藥巨頭阿斯利康（AstraZeneca，AZ)涉騙保風波似愈演愈烈。阿斯利康中國官網30日發布消息稱，阿斯利康全球執行...

港官：人才真的要搶 擬招攬全球頂級戰略科學家

為了搶人才，香港特首李家超施政報告中提出設立教育、科技和人才委員會，擔任該委員會主席的政務司長陳國基昨日強調，將制定精準...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。