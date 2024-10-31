歐盟最終加徵關稅有所調降 陸商務部：未解決核心關切

歐盟10月初投票通過對大陸電動車加徵高額反補貼關稅，宣布的關稅和7月初裁相比有所下降。對此，大陸商務部發言人何亞東回應，注意到終裁結果中的稅率水平較7月初裁稅率有所調整，但歐方並未從根本上改變其錯誤做法，未能解決中歐業界核心關切，中方對此不認同、不接受。

大陸商務部31日召開例行新聞發布會，有記者提問，歐盟執委會宣布決定對大陸進口電動車徵收為期5年的最終反補貼稅，宣布的關稅和7月份有所下降，詢問中方對此有何回應。

發言人何亞東表示，歐方在對大陸電動車反補貼調查中存在諸多不合理、不合規做法，中方一直就此提出全面抗辯，向歐方提交了大量評論意見和證據材料，歐方未予充分考慮。

何亞東續指，有注意到終裁結果中的稅率水平較7月份初裁稅率有所調整，但歐方並未從根本上改變其錯誤做法，裁決結果不符合世貿組織規則，也未能解決中歐業界核心關切，中方對此不認同、不接受。

此外，關於有報導稱中方建議大陸車企暫停歐洲的業務擴展和投資計劃。何亞東回應，對於中歐汽車產業互利共贏的正常經貿投資合作，中方一直是支持和鼓勵的，中方始終秉持開放合作的態度，堅持市場主導，立足充分競爭，與相關國家通過貿易、投資、技術等多種方式開展電動汽車產業合作。