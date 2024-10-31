路透：中國要求車商暫停投資支持電動車加稅歐洲國家

路透社報導，中國與歐盟就電動車加徵關稅談判之際，中國多間車商包括比亞迪、上汽、吉利在本月較早時，被中國商務部告知暫停在支持加稅的歐洲國家的大額投資計畫，此舉似乎是想分化歐盟。

歐盟對中國電動車加徵關稅於30日生效，此前雙方曾進行8輪技術性談判，歐盟曾表示，雙方仍存在顯著歧見。

路透社30日報導，據知情人士表示，中國繼續與歐盟就尋找替代方案進行談判之際，中國商務部10月10日舉行一場會議，在會議上中國車商包括比亞迪、上汽、吉利被告知暫停在支持加稅的歐洲國家的大額投資計畫。

知情人士又表示，數家外國汽車製造商也參加會議，與會者被告知要謹慎對待在投棄權票國家的投資，並被「鼓勵」投資於反對加稅的國家。

報導表示，吉利拒絕回應路透社的查詢，比亞迪、上汽及中國商務部沒有即時回應查詢。

報導表示，在歐盟國家投票是否對中國進口電動車加徵關稅上，10個歐盟成員國包括法國、波蘭及義大利支持加稅；而5個成員國包括德國反對，另外有12個成員國投棄權票。

義大利及法國一直依賴中國車商投資，但他們也警告中國大量廉價電動車會威脅歐洲車商。

報導又提到，屬於中國第2大汽車出口商的國企上汽集團，正在歐洲選址建造電動車工廠，並計劃今年在法國開設第2個歐洲零件中心，以滿足需求。

義大利政府正在與中國最大汽車出口商奇瑞及其他車商

如東風汽車就潛在投資進行談判。

比亞迪正在反對加徵關稅的匈牙利興建工廠。據2位知情人士表示，出於成本考慮，比亞迪一直在考慮將其歐洲總部從荷蘭遷至匈牙利。

報導提到，在10月的會議上，中國車商被告知應避免單獨與歐洲國家討論投資事宜，而應進行集體談判。

法國外貿與僑務權理部長普里馬（Sophie Primas）的助手表示，沒有評論。普里馬將於下週訪問中國，討論中國對白蘭地徵收反傾銷稅。義大利工業部、奇瑞及東風沒有立即回應查詢。