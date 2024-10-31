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銷量下跌 廣汽前三季淨利大減97.34%

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
第136屆廣交會，廣汽集團的新能源汽車展台吸引參觀者。（新華社）
第136屆廣交會，廣汽集團的新能源汽車展台吸引參觀者。（新華社）

大陸傳統車企龍頭之一的廣汽集團30日晚間公布2024年三季報，營收人民幣282.33億元，下降21.73%，淨利虧損人民幣13.96億元，下降190.40%；前三季度營收人民幣740.4億元，下降24.18%，淨利潤人民幣1.2億元，下降97.34%。

針對前三季度淨利潤大幅下降的情況，廣汽集團表示，主要是本報告期汽車銷量下滑、商政投入增加、盈利下降，合營企業調整冗餘產能的一次性開支，匯率變動引起匯兌損失增加等，導致淨利潤減少等綜合所致。

在銷量方面，根據廣汽集團9月產銷快報，今年1月到9月，廣汽集團累計產量為133萬3,724輛，下降26.08%，累計銷量為133萬5,050輛，下降25.59%。其中，新能源車累計銷量28萬2,444輛，下降28.30%，節能汽車累計銷量30萬5,925輛，下降6.02%。廣汽集團有超過60%的汽車銷量，仍來自於兩大合資品牌廣汽豐田和廣汽本田。

隨著智慧化競爭愈發激烈，廣汽集團正加速追趕自動駕駛浪潮，證券日報報導，該集團先後孵化智慧出行平台如祺出行，投資地平線、速騰聚創、黑芝麻智能、滴滴自動駕駛、文遠知行、小馬智行等超過50家智駕上下游科技公司，覆蓋Robotaxi運營、車載AI晶片研發、雷射雷達、自動駕駛技術研發及應用等關鍵核心環節。

今年以來，廣汽集團投資的智駕科技公司中，已有五家上市。如祺出行、地平線和文遠知行已於下半年先後登陸港交所和納斯達克。

第一財經報導，廣汽集團此前對自主品牌的管理沿用戰略管控模式（集團主要關注集團業務組合的協調發展、投資業務的戰略優化和協調），但隨著大陸國內汽車市場競爭格局深刻變革，大陸品牌乘用車市場佔有率已超過50%，自主品牌的發展在車企銷量中佔比日益提升，廣汽集團原有的戰略管控模式的劣勢逐漸凸顯。

廣汽集團也在近日宣布自主品牌管理模式將從戰略管控轉變為經營管控，以建立自主品牌一體化經營體系，進一步促進集團內部研發、生產和銷售的協同，從而更靈活應對市場需求的快速變化。

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