歐盟對陸電動車加徵關稅生效 中歐仍將持續磋商

歐盟在10月初投票通過對大陸電動車加徵高額反補貼關稅，歐盟委員會本周二進一步宣布該項為期五年的額外關稅措施已獲得批准，並於30日正式生效，但雙方的磋商並未停止。彭博31日援引消息人士說法指出，歐盟已決定派遣官員前往北京舉行更多會談，目的是要找到對大陸電動汽車徵收關稅的替代方案。

大陸《觀察者網》引述彭博報導，雖然目前歐盟已經宣布對大陸電動車徵收為期五年的最終反補貼稅，但中歐仍可以達成協議。一些消息人士表示，關稅產生的影響可能需要一段時間才能顯現。

上述不願意透露姓名的消息人士稱，歐盟官員前往北京，表示雙方的談判出現新的動向，但替代方案的討論仍然很複雜。目前相關方案仍在敲定，中歐雙方需要進行協調。

中歐技術團隊從9月20日以來就大陸電動車貿易爭端進行了八輪談判，但尚未實現突破。中歐一直在討論能否就「價格承諾」達成協議，這是一種控制出口價格和數量的做法，以此來避免關稅的徵收。

該消息人士稱，近期談判取得一些進展，談判代表一直在探索是否可以簡化承諾的條件，特別是在針對尚未出口的新車型，以及避免交叉補貼風險，也就是電動車最低進口限價的作用，被混合動力汽車等其他商品的銷售所抵消。

彭博另指出，中方此前明確表示，反對歐盟對與企業單獨進行價格承諾談判，是中歐談判的另一個阻礙。歐盟稱根據WTO規定，可以單獨與車企達成價格承諾協議，但大陸商務部25日強調，歐方與部分企業單獨進行價格承諾談判，將動搖彼此信任，干擾磋商整體進程，也將為價格承諾協議的後續執行和監管增加更多行政成本。