刺激政策發功 陸10月製造業PMI重登景氣榮枯線之上  

大陸國家統計局31日公布，10月製造業採購經理指數（PMI）較前一個月上升0.3個百分點，達到50.1，為時隔六個月重登景氣榮枯線之上。大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河指出，隨著一攬子增量政策加力推出以及已推出的存量政策效應逐步顯現，中國經濟景氣水平繼續回升向好。

大陸10月製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為50.1、50.2和50.8，比前一個月分別上升0.3、0.2和0.4個百分點，三大指數均位於臨界點以上。

趙慶河指出，中國製造業PMI連續兩個月回升，10月並升至擴張區間。其中，生產指數為52.0，比上月上升0.8個百分點，製造業企業生產擴張加快；新訂單指數為50.0，比上月上升0.1個百分點，也升至臨界點。

從行業看，通用設備、汽車、電氣機械器材等行業生產指數和新訂單指數均位於54.0以上，產需釋放較快。但木材加工及家具、化學原料及化學製品、非金屬礦物製品等行業生產指數和新訂單指數均低於臨界點，產需仍顯不足。

此外，10月生產經營活動預期指數為54.0，更比上月上升2.0個百分點，為近四個月高點。趙慶河指出，這表明隨著推動經濟回升向好的積極因素累積增多，企業信心有所增強。

其中，食品及酒飲料精製茶、黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工、汽車、電氣機械器材等行業生產經營活動預期指數均位於57.0以上較高景氣區間，企業對行業發展預期較為樂觀。

10月，大陸非製造業商務活動指數為50.2，比上月上升0.2個百分點，也回升至臨界點以上。趙慶河表示，10月受十一假期帶動，與居民旅遊出行相關的鐵路運輸、航空運輸、生態保護及公共設施管理等行業商務活動指數均升至55.0以上較高景氣區間，市場活躍度明顯提升。

郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務等行業商務活動指數在60.0以上高位運行，業務總量保持較快增長。住宿、房地產等行業商務活動指數雖仍低於臨界點，但景氣水平有所改善。