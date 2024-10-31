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陸前3季文化企業營收近10兆

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸國家統計局30日公布，根據對中國大陸7.8萬家規模以上文化及相關產業企業調查，今年前三季，文化企業實現營業收入達人民幣9兆9,668億元，較上年同期增長5.9%。

「前三季度文化企業生產經營保持平穩增長，文化服務業支撐作用明顯，文化領域各行業保持增長態勢，文化新業態行業貢獻持續增強。」國家統計局社科文司高級統計師張鵬說。

新華社指出，分產業類型看，前三季度，文化製造業實現營業收入2兆9,935億元，成長3.9%；文化批發和零售業實現營業收入1兆6,656億元，成長4.4%；文化服務業實現營業收入5兆3,077億元，成長7.6%。

數據顯示，今年前三季，大陸文化領域九大行業保持增長態勢，文化裝備生產、新聞信息服務、內容創作生產、文化投資運營等四個行業營收實現較快增長，增速分別為10%、8.2%、7.2%和6.9%；創意設計服務、文化輔助生產和中介服務、文化傳播渠道、文化消費終端生產、文化娛樂休閒服務五個行業營收增速介於2.3%至5.8%。43個行業中類中，33個行業實現營業收入年比增長，增長面為76.7%，比上半年提高2.3個百分點。

報導稱，文化新業態行業快速增長，對文化企業增長的貢獻率持續增強。前三季，大陸文化新業態特徵較明顯的16個行業小類實現營業收入4兆1,616億元，比去年同期增長10%。文化新業態行業對全部規模以上文化企業營業收入增長的貢獻率為68.2%，分別比上半年、一季度文化新業態行業的貢獻率高7.7個和12.7個百分點。

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