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SEMI大陸主管預測 明年全球半導體成長12%

經濟日報／ 特派記者謝守真／徐州30日電
國際半導體產業協會（SEMI）中國資深總監馮莉表示，根據世界半導體貿易統計組織（WSTS）統計，2025年全球半導體產業將延續2024年增長趨勢，預估成長12.3%，將連續兩年成長。 （記者謝守真／攝影）
國際半導體產業協會（SEMI）中國資深總監馮莉表示，根據世界半導體貿易統計組織（WSTS）統計，2025年全球半導體產業將延續2024年增長趨勢，預估成長12.3%，將連續兩年成長。 （記者謝守真／攝影）

國際半導體產業協會（SEMI）中國資深總監馮莉昨（30）日表示，2024年全球半導體產業有所恢復，主要增長在用於保存數據的記憶體和處理圖像的邏輯晶片市場迅速擴大。根據由主要半導體製造商組成的「世界半導體貿易統計組織」（WSTS）統計，2025年全球半導體產業將延續此一趨勢，預估成長12.3%，將連續兩年擴大。

2024半導體材料產業發展（徐州）大會暨第五屆徐台兩岸金龍湖懇談會，30日在徐州登場。馮莉在會上指出，從半導體市場終端情況來看，從2000年到2021年產能嚴重緊缺狀態，到2023年則到轉趨疲軟，基本上是負增長，整個2021年、2022年和2023年就如雲霄飛車一樣。馮莉說，從整個手機和PC出貨量來看，2022年是低點，2023年微幅回調，2024年基本上是差不多又回到20221年左右的水準。

雖然全球半導體景氣展望有所復甦，不過，中國半導體材料分會秘書長林健卻警示，大陸半導體材料市場「存在產能過剩風險」，大陸碳化矽出貨數量去（2023）年在全球占比44.7%，預計今年或將會超過50%，若再有激烈的市場競爭、價格競爭，市場整合速度或將加快，料明年上半年就會出現整合。

林健說，大陸從去年起窗口指導後，目前十幾家個別企業仍悄悄進行產能建設，且其他如晶片廠、太陽能甚至是汽車等產業也紛紛加入碳化矽材料行列。目前規劃產能達900多萬片，但實際需求則不到100萬片。企業家、投資者應注意產能過剩風險，再有隨著激烈市場競爭、價格競爭，市場整合的速度或將加快。

半導體 材料

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