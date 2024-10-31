大陸長城擬在俄羅斯擴產

大陸汽車製造商長城汽車明年起將把俄羅斯裝配線產能擴大到20萬輛，以搶占在俄羅斯復甦中的汽車市場占有率。

路透報導，2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，大多數西方車企放棄俄羅斯市場，轉而專注國內生產。自此，以銷售衡量，大陸汽車製造商在俄羅斯汽車市場的市占已占逾半。

長城汽車是唯一在俄羅斯擁有工廠的大陸汽車製造商，該公司自2019年起就在莫斯科南部的圖拉地區生產哈弗品牌SUV，這也是大陸汽車企業在海外首個涵蓋衝壓、焊接、塗裝、總裝四大生產製程的整車製造廠，目前年產能為15萬輛。

長城汽車的競爭對手奇瑞，也增加在俄羅斯的汽車組裝，但這樣做是透過進口接近成品的汽車，並在西方競爭對手因烏克蘭戰爭而騰出的工廠完成組裝。

華爾街日報報導，雖然大陸在電動車領域已被公認為處於全球領先地位，但傳統的汽油動力汽車仍是增長的主要驅動力，特別是來自俄羅斯的需求爆增。自俄烏衝突爆發以來，西方車企紛紛撤出俄羅斯市場，而大陸汽車2023年在俄羅斯的出口增量約為80萬輛，銷量至少是2022年的五倍之多。

報導認為，在俄羅斯，大陸品牌已填補了歐洲、日本和南韓汽車品牌留下的空置展廳和工廠。

在過去的三年裡，大陸迅速超越了長期占主導地位的競爭對手日本、德國和南韓，現在又取得汽車出口大國的桂冠。