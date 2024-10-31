大陸長城擬在俄羅斯擴產
大陸汽車製造商長城汽車明年起將把俄羅斯裝配線產能擴大到20萬輛，以搶占在俄羅斯復甦中的汽車市場占有率。
路透報導，2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，大多數西方車企放棄俄羅斯市場，轉而專注國內生產。自此，以銷售衡量，大陸汽車製造商在俄羅斯汽車市場的市占已占逾半。
長城汽車是唯一在俄羅斯擁有工廠的大陸汽車製造商，該公司自2019年起就在莫斯科南部的圖拉地區生產哈弗品牌SUV，這也是大陸汽車企業在海外首個涵蓋衝壓、焊接、塗裝、總裝四大生產製程的整車製造廠，目前年產能為15萬輛。
長城汽車的競爭對手奇瑞，也增加在俄羅斯的汽車組裝，但這樣做是透過進口接近成品的汽車，並在西方競爭對手因烏克蘭戰爭而騰出的工廠完成組裝。
華爾街日報報導，雖然大陸在電動車領域已被公認為處於全球領先地位，但傳統的汽油動力汽車仍是增長的主要驅動力，特別是來自俄羅斯的需求爆增。自俄烏衝突爆發以來，西方車企紛紛撤出俄羅斯市場，而大陸汽車2023年在俄羅斯的出口增量約為80萬輛，銷量至少是2022年的五倍之多。
報導認為，在俄羅斯，大陸品牌已填補了歐洲、日本和南韓汽車品牌留下的空置展廳和工廠。
在過去的三年裡，大陸迅速超越了長期占主導地位的競爭對手日本、德國和南韓，現在又取得汽車出口大國的桂冠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言