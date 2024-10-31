徐台峰會 喊兩岸產業合作

2024半導體材料產業發展大會暨第五屆徐台兩岸金龍湖懇談會（徐台峰會），30日在徐州登場。

中國科學院院士、南京大學教授祝世寧表示，半導體產業的競爭愈發激烈，半導體材料的技術重要性日益凸顯，特別是在人工智慧晶片材料方面，冀兩岸學者、業者能把握機會，加強海內外的溝通與協作，推動產學深度融合，兩岸共同建立起推動半導體材料高質量發展的歷史重任。

本次活動以「協同創新 融合發展」為主題，緊扣徐台經貿合作、科技創新與產業創新融合，助力發展新質生產力。

同時，主辦方邀請半導體材料及相關產業鏈專家、業界代表，圍繞Si、GaAs、SiC、GaN、Ga₂O₃等半導體材料與裝置技術、產業發展等產業熱點交流討論，並為半導體材料及其上下游領域企業及參會代表建立交流與合作平台。

本次活動包括徐州市市長王劍鋒、中國電子科技集團公司總監左雷、國民黨智庫前執行長周守訓等500多人參加，其中企業代表約400多人。會中簽約一批項目，主要涉及半導體新材料、工程機械、集成電路等領域。

祝世寧表示，近年來大陸半導體材料產業呈現蓬勃發展態勢。從全球視角來看，經濟全球化面臨挑戰，科技創新尤其是半導體產業的競爭愈發激烈，半導體材料的技術重要性日益凸顯，特別是在人工智慧晶片材料方面。

大陸國務院國資委專項辦副主任、中國電子科技集團公司總監左雷稱，這不僅是大陸「十四五」規劃及2035遠景目標重要發展方向，且在太陽能、新能源汽車、儲能及資料中心等重點領域已實現應用。同時，以氧化鉀、氮化鋁、金剛石等為代表的第四代超寬禁帶半導體材料，憑其卓越性能正吸引學術界、產業界及金融界廣泛關注，這預示著其將在訊息、能源運輸、先進製造國防等領域的發揮愈顯重要。

基於此，祝世寧希望兩岸學者、業者能把握機會，共同建立起推動半導體材料高質量發展的歷史重任，一齊共創輝煌未來。國民黨智庫前執行長周守訓亦稱，希望兩岸可攜手在半導體產業界，共創一片新天地。