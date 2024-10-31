華為「見非凡」品牌 攻頂級客

華為「見非凡」品牌計畫今（31）日啟動，這標誌著華為對超高端市場的一次全新探索，也為科技與藝術的結合開闢新的可能性。在這個品牌計畫中，華為將通過「非凡大師」這一形象，致敬那些在各自領域內創造卓越成就的人士。

華為終端BG首席執行官何剛表示，他期待著與大家分享非凡大師的故事。華為將邀請一批非凡大師，講述他們的生活與成就，儘管這些面孔來自不同的背景，但他們都有一個共同點：追求卓越、不斷創新。

通過這種方式，華為不僅展示了其技術實力，也將品牌精神與人文關懷聯繫在一起。

華為的「非凡大師」品牌在去年首次推出，旨在營造一個代表極致品質與創新精神的系列產品。日前發表的華為三折疊機Mate XT就是非凡大師品牌系列的產品，其價格高達人民幣1.99萬元（約新台幣9萬元），顯示該品牌主要用來搶攻超高端市場。

華為首款三折疊手機，便在今年的品牌盛典上引起各界關注。憑藉出色的設計與強大的性能，它迅速成為高端手機市場的「爆款」。這種產品不變的哲學是：技術的突破能夠實現想像力的延伸，正如每位非凡大師通過自己的努力創造了獨特的價值。