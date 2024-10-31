大陸官方債務攀升 付息承壓

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

大陸財政部披露今年地方政府債務餘額顯示，今年前三季，地方政府債券支付利息高達人民幣1.04兆元（約新台幣4.6兆元），這是前三季地方債利息支出首次突破人民幣1兆元。

一財網報導，大陸地方政府今年債務規模持續攀升，主要原因是地方財政收入增長低迷，尤其是土地出讓收入下滑影響，地方政府債券付息壓力逐步加大，前三季地方付息占廣義支出比重約4.5%。

地方政府償債分為兩部分，一部分是本金，另一部分則是利息。近年來，到期政府債券本金高達人民幣2至3兆元，但由於償債資金八成以上來自「借新還舊」，地方實際拿出真金白銀償還壓力相對較小。但地方政府債券利息不被允許「借新還舊」，必須地方財政掏出真金白銀償還，因此利息支出更能反映地方償債壓力。

例如，財政部資料顯示，今年前三季，地方政府債券到期償還本金約人民幣2.7兆元，其中發行再融資債券償（即借新還舊）還本金約2.3兆元，占到期償債本金比例約85%。而前三季安排財政資金等償還本金約0.4兆元，這明顯低於同期1兆元的償債利息支出。

而衡量利息支出壓力的一個重要指標，是觀察利息支出占財政支出比重，10%是一個重要指標，今年前三季地方政府債券利息支出約1.04兆元。

人民幣 利息 本金

延伸閱讀

富達：現金可能不再為王 宜布局全球優質債券追求收益

雲端發票重複中獎爭議延燒 財政部：交給國稅局調查近日有答案

00959B今最後買進日...債市便宜快加碼！稀飯分析7優劣點：年化殖利率預估6.55%

大華銀00959B月配息債券ETF 10月30日除息前最後買進日

相關新聞

陸學者：兩岸應齊心發展半導體

「2024半導體材料產業發展（徐州）大會暨第五屆徐台兩岸金龍湖懇談會」30日在徐州登場。中國科學院院士、南京大學教授祝世...

大陸雙11檔 電商撤掉壁壘

今年大陸雙11購物節，各電商平台迎來互聯互通格局，有觀點認為是「史上最開放的雙11」。京東商城開通支付寶，為時隔13年後...

華北鼎泰豐14店突歇業 新董座控告前董座多罪

經營大陸華北地區十四家鼎泰豐的北京恆泰豐日前宣布關門歇業，傳出前董事長韓家宸涉嫌未經董事會及母公司北京巨人股東會同意，擅...

陸半導體材料市場「有產能過剩風險」

中國半導體材料分會秘書長林健警示，大陸半導體材料市場「存在產能過剩風險」，大陸碳化矽出貨數量去年在全球占比44.7%，預...

陸前3季文化企業營收近10兆

大陸國家統計局30日公布，根據對中國大陸7.8萬家規模以上文化及相關產業企業調查，今年前三季，文化企業實現營業收入達人民...

歐對陸電動車加稅最高35.3% 昨生效

歐盟十月初投票通過對大陸電動車加徵高額反補貼關稅後，歐盟委員會本周二進一步宣布該項為期五年的額外關稅措施已獲得批准，並於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。