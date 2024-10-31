大陸官方債務攀升 付息承壓

大陸財政部披露今年地方政府債務餘額顯示，今年前三季，地方政府債券支付利息高達人民幣1.04兆元（約新台幣4.6兆元），這是前三季地方債利息支出首次突破人民幣1兆元。

一財網報導，大陸地方政府今年債務規模持續攀升，主要原因是地方財政收入增長低迷，尤其是土地出讓收入下滑影響，地方政府債券付息壓力逐步加大，前三季地方付息占廣義支出比重約4.5%。

地方政府償債分為兩部分，一部分是本金，另一部分則是利息。近年來，到期政府債券本金高達人民幣2至3兆元，但由於償債資金八成以上來自「借新還舊」，地方實際拿出真金白銀償還壓力相對較小。但地方政府債券利息不被允許「借新還舊」，必須地方財政掏出真金白銀償還，因此利息支出更能反映地方償債壓力。

例如，財政部資料顯示，今年前三季，地方政府債券到期償還本金約人民幣2.7兆元，其中發行再融資債券償（即借新還舊）還本金約2.3兆元，占到期償債本金比例約85%。而前三季安排財政資金等償還本金約0.4兆元，這明顯低於同期1兆元的償債利息支出。

而衡量利息支出壓力的一個重要指標，是觀察利息支出占財政支出比重，10%是一個重要指標，今年前三季地方政府債券利息支出約1.04兆元。