大陸雙11檔 電商撤掉壁壘

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸電商平台近期打破壁壘概況
大陸電商平台近期打破壁壘概況

今年大陸雙11購物節，各電商平台迎來互聯互通格局，有觀點認為是「史上最開放的雙11」。京東商城開通支付寶，為時隔13年後再度牽手；阿里與騰訊也結束長達11年的相互屏蔽，淘寶購物開始支持微信支付。有業內人士認為，隨著平台間壁壘消除，電商市場競爭格局或將迎來新一輪調整。

阿里巴巴集團旗下平台支付寶29日稱，「剛剛，在京東上買東西可以用支付寶支付了。」等於確認京東開通支付寶。

同時表示將持續加大開放，與不同平台之間探索互聯互通、深化合作，為廣大商家和消費者創造更大價值。

澎湃新聞報導，京東將繼續加大生態開放合作。知情人士表示，雙方還在推動將京東支付接入阿里旗下淘寶天貓，讓淘寶天貓用戶能用上京東的支付工具。

此外，阿里跟騰訊兩大巨頭「王不見王」已久，雙方相互屏蔽達十餘年，彼此隔絕對方業務。

但近年受到傳統電商紅利期結束，架設壁壘獲取用戶時代已過，各巨頭彼此之間逐步「破冰」，網路三大平台互聯互通，尋求共享彼此資源的趨勢成為進行式。

淘寶官方微博在9月27日發文稱，淘寶已支持支付寶、微信支付等多種支付方式；京東物流10月16日宣布與淘天集團達成合作，京東物流將全面接入淘寶天貓平台，平台商家將能夠選擇京東物流作為服務商；阿里旗下菜鳥物流在10月28日也全面接入京東平台，京東用戶可選擇菜鳥速遞等服務。

有分析認為，今年雙11或許將成為中國電商甚至網路行業的一個分水嶺。

隨著壁壘打破，有業內人士認為，未來電商競爭將更加集中在產品質量、價格優勢、服務體驗等核心要素上，而不再是單純的價格戰。

行業人士分析，網路巨頭加速「拆牆」將讓平台第三方商家和消費者將有更多選擇機會，也將進一步打通平台生態。但各平台之間打破物理藩籬，只是第一步，未來真正的開放、合作還有很長的路要走。

淘寶 物流 電商

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