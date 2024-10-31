大陸地方債違約金額 寫新高

大陸城投公司發行的地方債時常面臨包括產品頻繁暴雷、大量投資者蒙受損失等困境，雖然沒有官方統計的債務違約規模，但有分析估計，今年以來，城投債違約規模約8,000億美元（新台幣26兆元），攀歷史新高。

城投公司是城市建設投資公司的簡稱，是大陸全國各大城市政府投資融資平台。彭博報導，面對市政部門發行的一波壞帳，大陸政府允許地方政府透過新債券籌集約人民幣2.2兆（新台幣9.9兆元），以協助向債權人償債，同時命令國有銀行提供額外支持。

城投債可分為標準化債券與非標準債權融資，非標準債權融資主要是以理財產品形式及在地方金融交易所發行的產品，例如資產管理計畫、定向融資計畫、可轉債，或收益權產品等，而主要參與投資的多為散戶。

而發債人即城投公司最大股東及受益人是地方政府，因此在城市建設項目會成為優先選擇的合作方，而進行的融資也普遍被視為地方政府債務，所以城投公司又被定義為「地方政府的投融資平台」。

上海財匯信息技術的數據顯示，2024年前9個月，共有60檔城投非標產品披露違約或進行風險提示，年增20％，是至少2019年以來同期新高。由於非標發行方或受託人通常不披露違約規模等細節，20個已知規模的產品合計人民幣45.5億元（新台幣 205億元）。

對於地方隱性債務，大陸長期缺少完整官方統計，全球投資機構Pimco在研報中估算，城投整體債務規模約人民幣60兆元（新台幣270兆元），其中10%為非標融資，即約人民幣6兆元，其餘為銀行貸款和公開債券。

標普全球（S&P Global Ratings）董事總經理李春燕（Laura Li）表示，儘管大陸推出了系列政策來解決城投債的問題，但這些政策仍需要確保供公共債務的償還，因為這是資本市場的一部份，如果出現違約，將危及金融和社會穩定。