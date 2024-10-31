比亞迪Q3營收 超車特斯拉

比亞迪昨（30）日公布第3季財報顯示，第3季營收人民幣2,011億元，年增24%，淨利人民幣116.07億元，年增11.47%。比亞迪與特斯拉在電動車長期較勁，不光銷量超越特斯拉，比亞迪單季營收也首次超過特斯拉。

特斯拉此前公布該公司2024財年第3季度財報顯示，第3季總營收為251.82億美元（約人民幣1,800億元），與去年同期的233.50億美元相比增長8%，淨利為21.67億美元（約人民幣154.7億元），年增17%。

比亞迪數據還顯示，前三季營收人民幣5,022.51億元，年增18.94%；前三季淨利人民幣252.38億元，年增18.12%。研發支出人民幣333.19 億元，年增33.61%，累超人民幣1,600億。

比亞迪此前公布今年前三季汽車產銷數據，新能源汽車產量累計276萬輛，按年增加30.7%，銷量累計274.8萬輛，增長32.1%。

據電動車數據公司EV Volumes統計，比亞迪在今年8月的電動車銷量市占率24.2%，特斯拉市占率10.4%，比亞迪成為全球電動車市場的領導者。而來自大陸乘聯會發布9月廠商新能源車銷量數據顯示，比亞迪41.7萬輛、特斯拉8.8萬輛。