歐對陸電動車加稅最高35.3% 昨生效

歐盟十月初投票通過對大陸電動車加徵高額反補貼關稅後，歐盟委員會本周二進一步宣布該項為期五年的額外關稅措施已獲得批准，並於昨日起生效，連同一般關稅，最高稅率將達百分之四十五點三。大陸商務部隨即表態，中方對裁決結果不認同、不接受，已就此在世界貿易組織（ＷＴＯ）爭端解決機制下提出訴訟。但據路透報導，中歐雙方將在明天展開新一輪談判。

上汽集團 面臨最高稅率

歐盟廿九日發布公告，指對大陸電動車的反補貼調查已經結束，決定在現有百分之十關稅基礎上加徵額外關稅。其中，比亞迪的額外關稅稅率為百分之十七，吉利汽車為百分之十八點八，上汽集團為百分之卅五點三，特斯拉為百分之七點八。其他配合調查的車企額外關稅稅率為百分之廿點七，未配合調查的則為百分之卅五點三。

公告又稱，歐盟將與中方繼續努力，尋找符合ＷＴＯ規則的替代方案，還對與企業單獨進行價格承諾談判持開放態度。

即使加徵關稅實施，談判仍可繼續。在此之前，中歐已舉行八輪技術協商，以商討關稅以外的替代選項。據報導，雙方正在考慮有關最低價格承諾方案，並同意十一月一日舉行新一輪談判。

歐盟貿易事務專員東布羅夫斯基斯廿九日說，經過審慎調查，歐盟採取這些符合比例、針對特定目標的措施，藉此維護了市場公平和歐洲的產業基礎。他並稱，歐盟「歡迎競爭，但必須以公平的競爭環境為基礎」。

大陸商務部發言人昨表示，中方多次指出，歐盟是以「公平競爭」為名行「不公平競爭」之實的保護主義做法。

大陸外長王毅昨日在北京與芬蘭外長瓦爾托寧舉行會談時也指出，歐盟對中國電動汽車加徵關稅，明顯違背ＷＴＯ規則，違反自由貿易原則。希望芬蘭發揮建設性作用，推動歐盟避免將經貿問題政治化，通過對話協商妥善解決分歧，共同維護中歐關係大局。

德憂升高衝突 反對加稅

歐盟內部對於是否對大陸電動車加徵關稅立場分歧，汽車工業大國德國持反對立場。德國汽車工業協會主席穆勒批評歐盟的決定會升高貿易衝突的風險，對全球自由貿易、甚至歐洲的繁榮、就業保障和經濟增長來說都是一種倒退。德國經濟部廿九日表示，德國支持歐盟與大陸正在進行的談判，並希望透過外交解決方案緩解貿易緊張局勢，同時保護歐盟的工業。

大陸商務部發言人還提到，中方始終主張通過對話磋商解決貿易爭端。目前，雙方技術團隊正在進行新一階段磋商，希望歐方以建設性態度與中方共同推進，按照「務實、平衡」的原則，相互照顧核心關切，盡快達成雙方均可接受的解決方案，避免貿易摩擦升級。