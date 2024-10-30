小米汽車SU7 Ultra量產版預訂3,680輛價值135億元

小米汽車宣布，小米SU7 Ultra量產版預訂開啟10分鐘，小訂量突破3,680輛。若以車價人民幣81.49萬元（約新台幣366萬元）計算，訂單總金額接近人民幣30億元（約新台幣135億元）。

據瞭解，將於明年3月正式發布的小米SU7 Ultra於29日晚22:30開啟預訂，預售價人民幣81.49萬元，意向金人民幣1萬元，享有優先交車資格，正式發售後隨時可退款。

小米董事長雷軍表示，小米SU7 Ultral量產車，將是小米SU7系列中最高端的車型。不用改裝，直接馳騁在賽道上，實現可街可賽（可在街道及賽道）。他還非常「蘋果」地用了多個「amazing」來形容這款頂級小米汽車。

雷軍說：「我說過不會太便宜，有一點點小貴，有網友說小米產品賣到人民幣80多萬，是不是小米變了，還是小米飄了，我真正關心的是產品有沒有超過想要的人的預期。」

小米汽車29日公布小米SU7 Ultra原型車令所有車迷激動的成績，在德國紐伯格林北環賽道（紐北）的首秀中，小米SU7 Ultra原型車以6分46秒874的官方認證圈速成績，成為全球最速四門車。

6分46秒874的成績到底如何呢？作為對比，保時捷Taycan Turbo GT在紐北賽道的圈速紀錄為7分07秒550。要注意的是，保時捷Taycan Turbo GT是一款量產車，與10月29日小米開啟預售的小米SU7 Ultra一樣。而小米用來刷成績的小米SU7 Ultra原型車，則是在量產的小米SU7 Ultra基礎上，進行爆改的車型。

但非常值得肯定的是，小米SU7 Ultra原型車與小米SU7 Ultra量產車三電系統、車身結構並未進行大改，所以售價人民幣80萬的小米SU7王，依然值得期待。

從參數來看，小米SU7 Ultra使用超級三電機系統，1,548PS超強馬力，零百加速1.98秒，設計最高時速350公里。此外，小米SU7 Ultra量產版將採用賽級碳陶瓷制動盤，為目前市場在售轎車中尺寸最大。

雷軍表示，量產車需要考慮成本、代價。擺在小米面前的路非常漫長，需要用敬畏之心前行。他還非常驕傲地表示，小米SU7 Ultral量產車，將是小米SU7系列中最高端的車型，不用改裝，直接馳騁在賽道上，實現可街可賽。

以價格屠夫著稱的小米，做了一款售價人民幣80多萬的車，而且是在售價人民幣20萬元級的小米SU7上改款而來，這個價格是不是太貴了？

陸媒分析，量產版的小米SU 7 Ultra對標的起碼是人民幣199.8萬起的保時捷Taycan Turbo GT，要是與燃油車對比，那就對手的起點就更高了，直奔超跑。哪怕是與大陸國內各家大廠的新能源超跑相比，小米SU 7 Ultra也不算貴，因為廣汽昊鉑的SSR與仰望U9的售價都已超過人民幣100萬元。而小米還有個優點是四門車，日常更實用，沒錯，一個實用的超級性能車。所以，這麼看下來，小米SU 7 Ultra似乎也不算太貴。