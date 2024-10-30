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今年國人赴陸超180萬人次 陸委會籲陸加大旅遊政策鬆綁

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
陸委會30日晚間回應國台辦喊話我方「取消兩岸往來阻撓禁限」表示，今年1至8月，國人赴陸已達182.9萬人次，呼籲陸方要加快加大（旅遊）政策鬆綁。（圖／聯合報系資料照片）
陸委會30日晚間回應國台辦喊話我方「取消兩岸往來阻撓禁限」表示，今年1至8月，國人赴陸已達182.9萬人次，呼籲陸方要加快加大（旅遊）政策鬆綁。（圖／聯合報系資料照片）

在澎湖議會代表團日前赴北京提出恢復陸客赴澎湖旅遊需求後，大陸國台辦30日就兩岸觀光議題再度表示，民進黨當局應取消對兩岸人員往來和交流合作的阻撓禁限。陸委會對此回應，今年1至8月，國人赴陸已達182.9萬人次，呼籲陸方要加快加大（旅遊）政策鬆綁。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日上午在例行記者會上表示，民進黨當局至今拒不解除「禁團令」，近期還以所謂「安全疑慮」為由拒絕台灣旅遊業界包船申請，是台灣旅遊業困境的始作俑者，強調民進黨當局應正視台灣旅遊業者和基層民眾關切，在台灣居民來大陸旅遊問題上採取切實舉措。

陸委會30日晚間透過書面指出，政府從未限制國人赴陸自由行，對旅行社在6月1日前規劃的團體，亦准許可繼續出團；累計去年國人赴陸176.1萬人次，今年1月至8月已達182.9萬人次。今年3月至9月旅行社組團赴陸旅行達15.2萬人次。

陸委會表示，陸方迄今只開放陸客到金門、馬祖旅行，我方呼籲陸方要加快加大政策鬆綁，且不應限於馬祖、金門等離島，才能符合雙方對等原則

陸委會並指出，陸方於今年6月下旬發布「懲獨22條」，適用範圍極廣，更包括長臂管轄、終身追訴、缺席審判、死刑、沒收財產等惡劣規定，嚴重威脅國人赴陸人身安全。政府已將赴陸港澳旅遊警示提升為「橙色」，建議國人避免非必要旅行。

陸委會表示，政府持續觀察「懲獨22條」實施後，國人赴陸人身安全風險及旅遊品質實際情況，並研議強化安全配套，視兩岸整體情勢變化，評估妥適處理旅行社組團赴陸常態化的時機。

民進黨 陸委會 馬祖

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