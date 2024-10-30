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比亞迪Q3利潤年增11% 營收數字首超特斯拉

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸車企巨頭比亞迪作為電動汽車公司第3季營收數字首次超過特斯拉。圖為2024巴黎車展比亞迪的展場。(新華社)
大陸車企巨頭比亞迪作為電動汽車公司第3季營收數字首次超過特斯拉。圖為2024巴黎車展比亞迪的展場。(新華社)

比亞迪30日公布第3季財報顯示，第3季營業收入人民幣2,011億元，年增24%，第3季歸母淨利潤人民幣116.07億元，年增11.47%。比亞迪與特斯拉電動車長期較勁，不光銷量超越特斯拉，比亞迪季營收首次超過特斯拉。

特斯拉24日公布該公司的2024財年第3季度財報顯示，特斯拉汽車第3季總營收為251.82億美元（約人民幣1,800億元），與去年同期的233.50億美元相比增長8%，淨利潤為 21.67 億美元（當前約人民幣154.7億元），年增17%。

比亞迪數據還顯示，前三季營收人民幣5,022.51 億元，年增18.94%；前三季歸母淨利潤人民幣252.38億元，年增18.12%。研發支出人民幣333.19 億元，年增33.61%，累超人民幣1,600億。

比亞迪此前公布首3季汽車產銷數字，新能源汽車產量累計276萬輛，按年增加30.7%，銷量累計274.8萬輛，增長32.1%。

據電動車數據公司EV Volumes統計，比亞迪（BYD）在2024年8月的電動車銷售量市佔率為24.2%，特斯拉市佔率為10.4%，比亞迪成為全球電動車市場的領導者。而來自大陸乘聯會12日發布9月廠商新能源車批發銷量數據顯示，比亞迪41.7萬輛、特斯拉8.8萬輛。

伯恩斯坦 (Bernstein) 2024 年對中國汽車購買者的專有調查，該調查衡量消費者情緒、汽車購買意圖和品牌偏好，結果顯示，受訪者自主提到品牌，首先是比亞迪，其次是特斯拉和德國福斯汽車，比亞迪品牌知名度較去年上升了五個百分點，領先地位正在擴大。

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