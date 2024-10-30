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陸低利致銀行壓力增 陸學者：不必為此犧牲利率政策

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
人行自924記者會以來陸續落地一攬子寬鬆貨幣政策，外界關注降低政策利率對銀行帶來負面影響，特別許多銀行淨息差持續下行。（中新社）
人行自924記者會以來陸續落地一攬子寬鬆貨幣政策，外界關注降低政策利率對銀行帶來負面影響，特別許多銀行淨息差持續下行。（中新社）

大陸推出一攬子貨幣政策營造寬鬆低利環境救市，不過連帶影響銀行息差，並帶來風險。大陸專家認為降低政策利率如果快速且充分，對商業銀行的影響總體來看是有利的，對部分經營不穩健、競爭力弱的銀行來說，風險客觀存在，但不必為此犧牲利率政策調整計劃。

人行自9月24日記者會以來，陸續落地一攬子寬鬆貨幣政策，外界關注該舉對於提振經濟作用，不過，也擔憂降低政策利率對銀行帶來負面影響，特別許多銀行淨息差持續下行，中小銀行正處於存亡之秋。今年上半年，大陸銀行數量已減少65家，甚至有觀點認為大陸銀行危機有可能引發系統性風險。

第一財經報導，CF40資深研究員、中國社科院世界經濟與政治研究所副所長張斌在28日舉行的CF40宏觀政策季報告記者會上稱，相比政策利率調整，自發競爭力量對銀行的淨息差影響更為突出，低利率環境下，非息收入佔比提升、信貸佔比下降是銀行業的趨勢。

中國金融四十人研究院執行院長郭凱表示，銀行息差收窄的根本原因來自經濟層面而非政策，在政策制定過程中不應該過度顧及銀行息差壓力。

張斌進一步指出，降低政策利率如果快速且充分，商業銀行短期內的金融資產估值效應會更加顯著，而息差收窄帶來的損失則是逐漸顯現，更有利於商業銀行。

郭凱認為真正問題在於總需求不足帶來的持續低通膨，他指出，要克服低利率或低息差的環境，需要提高名義價格水平，需要「溫和通膨」。

大陸金融監督管理總局數據顯示，截至第2季，商業銀行的淨息差為1.54%，與第1季保持一致，處於歷史低位。其中，大型商業銀行淨息差為1.46%，股份制商業銀行為1.63%，城商行為1.45%，民營銀行為4.21%，農商行為1.72%，外資銀行為1.46%。但從上市銀行財報來看，個別銀行淨息差已經降至1.2%以下，這一趨勢在第3季並未停止。

通膨 風險

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