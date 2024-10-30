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受AI伺服器需求強勁 工業富聯第3季大賺288億

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
受AI伺服器需求強勁，工業富聯第 3季大賺288億。（圖／取自工業富聯官網）
受AI伺服器需求強勁，工業富聯第 3季大賺288億。（圖／取自工業富聯官網）

鴻海集團旗下A股上市公司工業富聯30日發布第三季財報，受AI伺服器需求強勁，雲計算營收持續創高影響，淨利潤達人民幣64.02億元（約合新台幣288億元），年增1.24%；營收為人民幣1,702.82億元（約合新台幣7,663億元），年增39.53%。

此外，工業富聯今年前三季度營收為人民幣4,363.73億元，年增32.71%；淨利潤人民幣151.41億元，年增12.28%。

財報顯示，工業富聯前三季雲計算業務整體收入較上年增長71%，其中，AI伺服器收入較上年增長228%，占整體伺服器營收比重提升至45%。

2024年第三季單季來看，AI伺服器占整體伺服器營業收入比重提升至48%，占比持續逐季提升，呈現一季優於一季趨勢。通用伺服器出貨也持續回溫，2024年前三季度收入年增22%；雲服務商2024年前三季度收入年增76%，營業收入比重為46%。

網路通訊業務方面，聚焦400/800G交換機及SmartNIC/DPU板卡 。網路通訊業務增長主要來自於400/800G交換機、WiFi及SmartNIC/DPU板卡。

其中數據中心400/800G 高速交換機2024年第三季單季度收入年增128%，與上季相比增長達27%；相關業務2024年前三季度收入較上年增長近60%。

SmartNIC/DPU等板卡2024年前三季度收入年增200%。

工業富聯董事長鄭弘孟曾於9月27日上半年財報說明會上表示，工業富聯是輝達GB200伺服器首輪非常緊密的合作夥伴，GB200伺服器將帶動營收明顯增加，儘管毛利率可能受到影響，但毛利會明顯成長。

鄭弘孟還指出，工業富聯是輝達GB200第一輪非常緊密的合作夥伴，相信第二輪到來的時間點不會太快，「我們的優勢主要是體現在全產業鏈完整的研發製造能力，在全球多個地區多元化的布局多點併發，以及對於工業的把握。」

GB200 人民幣 網路

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