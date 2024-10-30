中國地方政府借新債還舊債 前3季利息破4.6兆元

中國地方政府財政問題難解，更加依賴發行債券籌募資金，同時借新債還舊債。然而發債規模擴大連帶使償付利息的壓力增加。據統計，今年前3季的債券利息達人民幣1.04兆元（下同，約新台幣4.68兆元）。

據陸媒第一財經引述公開發債數據指出，今年前3季，中國地方政府發行債券總計約6.7兆元，其中約2.5兆元是藉由發行再融資債券籌集。而再融資債券的特徵是「借新還舊」，即舉債資金用於償還到期債務本金或現有債務。

報導提到，近年地方財政收入成長趨緩，地方償債壓力加大，因此地方政府更加依賴「借新還舊」，再融資債券的發行規模一直維持在較高的水準。

根據統計，今年前3季，中國地方政府債券支付利息約1.04兆元，這是前3季地方債利息支出首次突破1兆元。前3季利息支出占整體地方政府廣義財政支出比例約4.5%，高於去年同期的4.1%。

若進一步以全年比較，2020年至2023年的數字分別為2.4%、2.9%、3.4%、3.7%，顯示今年以來地方政府付息壓力明顯上升。

報導指出，導致地方政府債券利息支出壓力逐步上升的原因，一方面跟疫情以來地方政府債券發行規模大幅攀升有關。例如疫情前的2019年底，地方政府債務餘額約21兆元，但疫情之後為了穩定經濟，地方政府新增債券規模較大，截至今年第3季，地方政府債務餘額增至近45兆元。

另一方面，則是受近年來經濟成長速度逐步放緩，加上之前大規模減稅降費、房地產、土地市場低迷影響，地方財政收入成長放緩，這也制約了財政支出規模，加大了地方政府債券償還本金及利息壓力。

報導稱，雖然目前地方政府債券付息比創下近年新高，然而4.5%距離10%的警戒線仍有一段距離，「顯示地方政府償還利息整體上安全可控」。

近期中國財政部表示，將會加大力度支持地方化解債務風險。報導指出，相關政策細節，預計將在11月4日至8日在北京舉行的14屆全國人大常委會第12次會議揭曉。