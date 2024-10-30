大陸房市慘況將維持數年 專家：最快「這時」才會觸底

大陸房地產市場持續低迷，不過分析師警告，即使大陸採取最新的刺激措施，陷入困境的房地產業最快可能也要等到2025年下半年才會改善，市場低迷的情況預計仍將持續數年。

美媒CNBC報導，經過幾個月的漸進措施，大陸國家主席習近平在9月下旬主持的官員會議上，誓言要「阻止房地產市場下滑」。10月稍早，大陸財政部推出更多穩定房地產業的措施。

分析師預計，大陸房價將在2025年趨於穩定，2年後平均漲2%。高盛（Goldman Sachs）預測，房地產銷售和新房建設在2027年之前不太可能穩定下來。

標普全球（S&P Global）和摩根士丹利（Morgan Stanley）也發布報告，預測2大陸房地產市場將在2025年下半年觸底。

標普全球董事陳威（Edward Chan）及團隊在報告中表示，如果政府繼續優先支持開發商資金和去庫存，相信大陸房地產銷售和價格可能會在2025下半年趨於穩定，但他也警告，政策生效需要一定時間。

高盛的預測假設大陸官方額外增加人民幣8兆（約合新台幣36兆元）的財政支出，分析師警告，如果沒有這樣的刺激措施，房地產市場的低迷可能會再延長3年。

分析師表示，這類支持需要解決開發商的流動性問題，減少未售出的房屋庫存，並確保預售但未建成的房屋能交付。

野村（Nomura）去年底預估，中國大陸約有2,000萬套預售屋仍未完工。今年9月，大陸官員表示，約有400套房屋已經竣工並交付給買家。

然而，房地產市場穩定並不代表全面復甦，分析師預估，未來幾年房屋銷售和新建住宅的反彈仍將保持低迷。標普預計，今年大陸房地產銷售將降至約人民幣9兆（約合新台幣40.5兆元）或更少，在2025年進一步降至人民幣8兆元，不到2021年人民幣18兆銷售水準的一半。

分析師將銷售下降歸咎於未出售房屋庫存增加，這繼續迫使開發商降價以吸引買家並減少庫存。標普引述大陸房地產信息稱，9月大陸百大開發商房地產銷售年減37.7%，創今年4月以來最大跌幅，今年前9個月銷售額也年減36.6%。

分析師對於大陸房地產刺激措施的影響仍持謹慎態度，高盛分析師表示，團隊認為，支持規模還不夠，且在阻止當前的螺旋式下降方面，面臨執行面的挑戰。高盛警告，如果政策力道不夠，房價可能會再跌20到25%。