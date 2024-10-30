快訊

台中市民政顧問被爆推拿影片不雅 民政局：今已請辭作業中

巨虧171億 大陸最賺錢的地鐵神話破了

強颱康芮最新風雨預報出爐 全台僅1縣市風力未達停班停課標準

聽新聞
0:00 / 0:00

超越英法諧和號客機！大陸超4倍音速機首飛　未來哈爾濱至三亞僅1小時

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
總部位於成都的四川淩空天行科技，日前成功完成「雲行」系列超音速飛機驗證機的首次試飛，考核了超音速飛機的氣動、防熱、控制等關鍵技術。據稱該系列飛機以4倍以上音速飛行。（圖／取自凌空天行科技公眾號「雲行者」）
總部位於成都的四川淩空天行科技，日前成功完成「雲行」系列超音速飛機驗證機的首次試飛，考核了超音速飛機的氣動、防熱、控制等關鍵技術。據稱該系列飛機以4倍以上音速飛行。（圖／取自凌空天行科技公眾號「雲行者」）

大陸超音速飛行技術再邁新里程碑。總部位於成都的四川淩空天行科技，日前成功完成「雲行」系列超音速飛機驗證機的首次試飛，考核了超音速飛機的氣動、防熱、控制等關鍵技術。據稱該系列飛機以4倍以上音速飛行。

如果試驗順利，該公司力爭在2027年實現首架大陸國產超音速客機原型機首飛，並於2030年之後投入實用，屆時從東北的哈爾濱到海南島三亞僅需約1小時。

網易新聞報導，根據四川凌空天行科技公司公眾號「雲行者」發布，和先前發布的宣傳片信息，按既有規劃，若試驗順利，首架雲行系列超音速客機原型機預計將於2027年首飛，並力爭在2030年投入商業營運。

該飛機將能以超音速飛行，縮短飛行時間。例如，從東北的哈爾濱到海南島三亞僅需約1小時，從上海飛往新疆喀什約需1.5小時，未來將為全球民航市場帶來革命性改變。

報導介紹，雲行系列飛機採用乘波體氣動布局設計，這種設計曾應用於解放軍的東風17高超音速飛彈，具備高升力和低阻力特點，能在3萬米以上高空高速飛行。同時，為了解決高溫環境下的結構穩定性，公司與中國碳纖維材料供應商合作，研發出能耐1,000度高溫的碳纖維複合材料。

報導指雲行驗證機可能搭載渦輪組合循環發動機（TBCC），這種發動機結合衝壓和渦輪技術，無需特殊跑道就可以起降。該發動機在時速超過3馬赫時，能推動飛機飛行至4馬赫。

若進一步研發成功，未來雲行系列飛機或將成為全球首款準高超音速商用客機。

公司表示，雲行系列飛機不僅是超音速客機的技術驗證，更為大陸未來發展高超音速飛行器提供技術累積和驗證平台。若成功投入商業營運，雲行超音速客機將以極速飛行為旅客節省大量出行時間，從而改寫當前民航市場。

三亞 成功

延伸閱讀

追風計畫出動 颱風飛機1.3萬高空觀測康芮 5小時獲關鍵資料作警報運用

羽田機場也有厲害的文具店！ 朝聖東京文具專賣店之「KOKUYODOORS」 上下飛機空檔輕鬆逛

標誌性意義…陸自製客機C919拼出海 中國商飛赴新加坡設辦事處

美日軍演飛機撞地受損 日本魚鷹機全面停飛

相關新聞

超越英法諧和號客機！大陸超4倍音速機首飛　未來哈爾濱至三亞僅1小時

大陸超音速飛行技術再邁新里程碑。總部位於成都的四川淩空天行科技，日前成功完成「雲行」系列超音速飛機驗證機的首次試飛，考核...

巨虧171億 大陸最賺錢的地鐵神話破了

深圳地鐵集團過去十多年來以穩定盈利著稱，是大陸最賺錢的地鐵公司之一，但日前公布的2024年上半年財報顯示，上半年虧損約人...

大陸房市慘況將維持數年 專家：最快「這時」才會觸底

大陸房地產市場持續低迷，不過分析師警告，即使大陸採取最新的刺激措施，陷入困境的房地產業最快可能也要等到2025年下半年才...

美國圍堵6年 大陸仍拿下無人機等5個關鍵技術領先

自從美國前總統川普，在2018年對大陸揮舞關稅大棒以來，美國已經對大陸實施長達6年之久的各種制裁。不過彭博發現，大陸仍按...

美發布對陸投資限制 大陸商務部：停止將經貿問題政治化、武器化

拜登政府最終確定限制美國個人和公司，投資大陸包括半導體、量子計算與AI等先進技術。大陸商務部發言人30日表示，美方公布對...

兩岸觀光 陸國台辦繼續喊話：民進黨應取消阻撓禁限

就兩岸觀光開放，大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日在例行記者會上，再度喊話說，民進黨當局應正視台灣旅遊業者和基層民眾關切，取消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。