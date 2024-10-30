美國圍堵6年 大陸仍拿下無人機等5個關鍵技術領先

自從美國前總統川普，在2018年對大陸揮舞關稅大棒以來，美國已經對大陸實施長達6年之久的各種制裁。不過彭博發現，大陸仍按照「中國製造2025」計畫穩步前進，已在無人機、太陽能電池板、石墨烯、高速鐵路以及電動車和鋰電池等5項關鍵技術領域佔據全球領先地位，並正在另外7項技術領域迅速追趕領導者。

這代表在美國及盟友的技術圍堵中成功突圍，「美國遏制大陸科技發展的努力正在失敗。」

彭博旗下機構「彭博經濟」和「彭博情報」的最新研究顯示，作為推動大陸成為全球新興技術領導者的產業政策藍圖，「中國製造202」在很大程度上取得了成功。

報導強調，美國以外的世界正越來越多地駕駛大陸電動車，使用大陸智慧手機流覽網頁，依靠大陸光電電池板為家庭供電。這個結果同時代表，美國遏華政策正使自身在國際上趨於孤立，還重創美國企業和消費者。

2015年，彼時處於全球產業價值鏈低階的大陸，公布了一項十年計畫「中國製造2025」，目標是在十年內實現製造業的自主創新與實力提升。

港媒「南華早報」先前曾分析，過去十年，大陸已實現新能源汽車、信息技術等10個關鍵領域的超86%的目標，足以「證明美國關稅和制裁無效」。今年，中方又提出了一項雄心勃勃的新計畫，以發展「新質生產力」，這被視為「中國製造2025」的延續。

回顧「中國製造2025」的成果，彭博情報對13個關鍵技術領域的追蹤結果稱，大陸現在在電動車、汽車軟體和鋰電池技術方面已取得明顯領先，在液化天然氣船製造和高速鐵路產業方面也正按計劃朝著預定目標邁進。大陸還生產出了世界上效率最高、成本最低的太陽能電池板，並且在生物製藥領域也在持續深入發展。

「彭博經濟」和「彭博情報」由此得出的結論是，「大陸在製造業主導地位和技術進步的階梯持續向上攀登。如果美國想在競爭中獲勝，華盛頓要麼得跑得再快一些，要麼得更努力地給大陸使絆子。」

美國顯然選擇給大陸使絆子。彭博表示，無論最終是川普還是賀錦麗入主白宮，都將極力阻礙大陸在先進技術領域的追趕步伐。川普無疑會繼續熱衷於使用關稅政策，賀錦麗則被認為很大機率會延續拜登的對華出口管制措施。