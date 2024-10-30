美發布對陸投資限制 大陸商務部：停止將經貿問題政治化、武器化

拜登政府最終確定限制美國個人和公司，投資大陸包括半導體、量子計算與AI等先進技術。大陸商務部發言人30日表示，美方公布對華歧視性投資限制措施，是典型的非市場做法。希望美方尊重市場經濟規律，釐清經貿領域國家安全邊界，停止將經貿問題政治化、武器化。

大陸商務部發言人指出，中方堅決反對美方出臺對華投資限制最終規則，已向美方提出嚴正交涉，並保留採取措施的權利。

大陸商務部發言人認為，美方泛化國家安全概念，公布對華歧視性投資限制措施，是典型的非市場做法。美方限制措施涉及晶片、人工智慧、量子計算等領域，與這些領域相關的絕大多數行業並不涉及國家安全，但都將受到美方禁令限制。

大陸商務部發言人提到，這將干擾中美兩國企業正常經貿合作，損害中美兩國企業利益。中方注意到，很多美國商協會和企業提出，美對華投資限制將導致美國企業將大陸市場讓給其他國家競爭對手，嚴重損害美國自身利益。

大陸商務部發言人強調，希望美方尊重市場經濟規律，釐清經貿領域國家安全邊界，停止將經貿問題政治化、武器化，為中美經貿合作創造良好環境。

美國財政部於當地時間28日宣布，限制美國資金投資在大陸人工智慧（AI）等先進科技領域的新規例已經準備就緒，明年1月2日開始生效。

根據新規，美國企業對大陸三大領域的投資將受到限制，包括半導體及微電子、量子科技及AI系統，避免大陸利用有關科技發展國防工業，危及美國國家安全。此外，美國企業投放在相關領域的上市證券也受到限制。