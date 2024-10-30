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曝iPhone 17早期開發已完成 由印度富士康代工

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美國科技業巨擘蘋果（Apple）31日將公布上季財報，外界預測將出現2年來最大營收增幅，歸功於這回iPhone在接近年度推出新品前的週期尾聲需求優於近幾年情況，特別是在中國。路透
美國科技業巨擘蘋果（Apple）31日將公布上季財報，外界預測將出現2年來最大營收增幅，歸功於這回iPhone在接近年度推出新品前的週期尾聲需求優於近幾年情況，特別是在中國。路透

iPhone 16系列於9月20日開賣，儘管市場評價兩極，不過The Information的最新報告指出，iPhone 17標準版已經走過了前期開發的階段，由蘋果的合作夥伴富士康，在印度班加羅爾的一家工廠內進行iPhone 17的早期製造工作，蘋果內部員工稱之為「NPI」。

快科技報導，NPI全稱New Product Introduction，中文名為「新產品導入」，NPI是指將研發出的新產品快速準確高效地在製造工廠進行工程試生產，小批量試產，以快速達到高品質批量生產的過程，同時也是一個產品從立項開始到批量生產的整體體系流程的管理。

報告指出，目前印度富士康只負責iPhone 17標準版，iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max和iPhone 17 Air等機型仍然在大陸進行早期測試和製造。

值得注意的是，明年的iPhone 17系列會砍掉Plus機型，新增Air，其中iPhone 17 Air定位將在標準版與Pro版本之間，是一款取代Plus型號的中端iPhone。

蘋果供應鏈分析師郭明錤稱iPhone 17 Air系列，將成為首批配備Apple自行設計的5G頻段的iPhone之一，iPhone 17系列的其他機型將繼續使用高通的頻段。

彭博引述知情人士說法，蘋果公司的印度製iPhone出口額在今年4月至9月的半年間激增三分之一，這代表2024年度iPhone出口額將突破100億美元，也凸顯出該公司推動擴大印度製造業務、減少對大陸依賴的努力。

蘋果正迅速擴展在印度的製造據點，利用當地的補貼、具有技術的勞動力和技術能力的提升。蘋果的三家供應商，包括台灣鴻海集團、和碩科技以及本土的塔塔電子，是在印度南部組裝iPhone。鴻海的清奈廠區是在印度的最大蘋果供應商，產出占印度iPhone出口一半。

印度 情人

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