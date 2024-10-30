兩岸觀光　陸國台辦繼續喊話：民進黨應取消阻撓禁限

就兩岸觀光開放，大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日在例行記者會上，再度喊話說，民進黨當局應正視台灣旅遊業者和基層民眾關切，取消對兩岸人員往來和交流合作的阻撓禁限，在台灣居民來大陸旅遊問題上採取切實舉措。

近日，澎湖議會代表團赴北京，就漁船大進滿88號洪姓船長返台、恢復陸客赴澎湖旅遊提出訴求，與此同時，陸方發布數據表示，今年共簽發台胞證99.4萬張次，台胞入境大陸共296.1萬人次，較去年上升，兩岸「小三通」客運航線年客流量也已突破100萬人次，但我陸委會提醒，民眾應留意大陸「各種誘拉赴陸的統戰措施」。

在此之下，對於兩岸觀光開放、人員往來議題，朱鳳蓮30日在國台辦例行記者會上表示，自2020年以來，民進黨當局以新冠疫情為藉口，禁止大陸居民赴台，叫停島內（指台灣）旅行社經營赴大陸團隊遊業務，至今仍罔顧島內主流民意，無視台灣旅遊業和基層民眾的呼聲訴求，拒不解除「禁團令」，近期還以所謂「安全疑慮」為由拒絕台灣旅遊業界包船申請，是台灣旅遊業困境的始作俑者。

她說，民進黨當局應正視台灣旅遊業者和基層民眾關切，取消對兩岸人員往來和交流合作的阻撓禁限，在台灣居民來大陸旅遊問題上採取切實舉措。

朱鳳蓮並指，台灣旅遊人數及產值逆差均創歷史新高，突顯台灣旅遊業者及基層民眾處境愈加艱困，揭示民進黨當局倒行逆施不斷損害旅遊業者和民眾的利益福祉。

朱鳳蓮也說，今年以來台灣同胞來往大陸的數據再次表明，要和平、要發展、要交流、要合作是台灣社會的主流民意，是台灣同胞的共同心聲。大陸將持續完善增進台灣同胞福祉的制度與政策，繼續為台灣同胞來大陸創造條件，提供便利，讓大家願意來、留得住、發展好。

就兩岸「小三通」，她說，「小三通」是兩岸特別是閩台民眾交流往來最重要、最便捷的通道，為深化兩岸融合發展和增進兩岸民眾福祉發揮了重要作用。希望民進黨當局以兩岸人民福祉為重，盡快取消所有人為限制，實現「小三通」全面正常化。