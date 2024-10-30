快訊

以色列、烏克蘭與中國 賀錦麗與川普外交旋律有何異同

00878明開獎公布配息！百萬股東急「颱風假怎辦」...先卡位22元甜甜價加碼

劉德華到台灣了！首場遇強颱康芮唱不唱？主辦說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

兩岸觀光　陸國台辦繼續喊話：民進黨應取消阻撓禁限

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮喊話，民進黨當局應取消對兩岸人員往來和交流合作的阻撓禁限。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮喊話，民進黨當局應取消對兩岸人員往來和交流合作的阻撓禁限。記者陳政錄／攝影

就兩岸觀光開放，大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日在例行記者會上，再度喊話說，民進黨當局應正視台灣旅遊業者和基層民眾關切，取消對兩岸人員往來和交流合作的阻撓禁限，在台灣居民來大陸旅遊問題上採取切實舉措。

近日，澎湖議會代表團赴北京，就漁船大進滿88號洪姓船長返台、恢復陸客赴澎湖旅遊提出訴求，與此同時，陸方發布數據表示，今年共簽發台胞證99.4萬張次，台胞入境大陸共296.1萬人次，較去年上升，兩岸「小三通」客運航線年客流量也已突破100萬人次，但我陸委會提醒，民眾應留意大陸「各種誘拉赴陸的統戰措施」。

在此之下，對於兩岸觀光開放、人員往來議題，朱鳳蓮30日在國台辦例行記者會上表示，自2020年以來，民進黨當局以新冠疫情為藉口，禁止大陸居民赴台，叫停島內（指台灣）旅行社經營赴大陸團隊遊業務，至今仍罔顧島內主流民意，無視台灣旅遊業和基層民眾的呼聲訴求，拒不解除「禁團令」，近期還以所謂「安全疑慮」為由拒絕台灣旅遊業界包船申請，是台灣旅遊業困境的始作俑者。

她說，民進黨當局應正視台灣旅遊業者和基層民眾關切，取消對兩岸人員往來和交流合作的阻撓禁限，在台灣居民來大陸旅遊問題上採取切實舉措。

朱鳳蓮並指，台灣旅遊人數及產值逆差均創歷史新高，突顯台灣旅遊業者及基層民眾處境愈加艱困，揭示民進黨當局倒行逆施不斷損害旅遊業者和民眾的利益福祉。

朱鳳蓮也說，今年以來台灣同胞來往大陸的數據再次表明，要和平、要發展、要交流、要合作是台灣社會的主流民意，是台灣同胞的共同心聲。大陸將持續完善增進台灣同胞福祉的制度與政策，繼續為台灣同胞來大陸創造條件，提供便利，讓大家願意來、留得住、發展好。

就兩岸「小三通」，她說，「小三通」是兩岸特別是閩台民眾交流往來最重要、最便捷的通道，為深化兩岸融合發展和增進兩岸民眾福祉發揮了重要作用。希望民進黨當局以兩岸人民福祉為重，盡快取消所有人為限制，實現「小三通」全面正常化。

小三通 朱鳳蓮 民進黨

延伸閱讀

康芮颱風來勢洶洶 金廈泉小三通明日停航一天

台商投標金酒大陸總經銷...控訴錢遭扣留 金酒：非事實

美國大選前對台軍售 陸國台辦喊「武器買不來安全」：台海更兵凶戰危

金門小三通出境X光機汰換啟用 查驗違法品無所遁形

相關新聞

福建惠台新措施 推多項金融合作

在中共總書記習近平本月中旬赴福建考察談論「兩岸融合」後，福建昨天公布最新一批惠台政策措施，涉及四個方面共十七條，其中以推...

身價1.57兆…字節跳動張一鳴 躍大陸首富

四十一歲的字節跳動創辦人張一鳴成為中國大陸新首富，身家達人民幣三千五百億元（約新台幣一點五七兆元）。

小米15手機 2萬元起跳

小米集團昨（29）日發表小米15手機暨小米澎湃OS2作業系統，其中小米15系列人民幣4,499元（新台幣2萬元）起售，比...

曝iPhone 17早期開發已完成 由印度富士康代工

iPhone 16系列於9月20日開賣，儘管市場評價兩極，不過The Information的最新報告指出，iPhone...

兩岸觀光　陸國台辦繼續喊話：民進黨應取消阻撓禁限

就兩岸觀光開放，大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日在例行記者會上，再度喊話說，民進黨當局應正視台灣旅遊業者和基層民眾關切，取消...

陸擴大對台「首來族」優惠　從原1200擴增至近2500個景區減免門票

繼上月底宣布，有1,200多個景區推出台胞來大陸旅遊促銷活動後，大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日再度表示，又有一批大陸景區對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。