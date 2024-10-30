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陸擴大對台「首來族」優惠　從原1200擴增至近2500個景區減免門票

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸擴大對台首來族的景區門票減免範圍，擴至近2,500個大陸景區。圖為河南龍門石窟。記者陳政錄／攝影
大陸擴大對台首來族的景區門票減免範圍，擴至近2,500個大陸景區。圖為河南龍門石窟。記者陳政錄／攝影

繼上月底宣布，有1,200多個景區推出台胞來大陸旅遊促銷活動後，大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日再度表示，又有一批大陸景區對台「首來族」一年內到景區遊覽免除門票費用，包括內蒙古呼倫貝爾大草原、河南龍門石窟、安徽黃山等，截至目前，累計有近2,500個大陸景區對台灣「首來族」遊客推出促銷活動。

上月30日，大陸國台辦在大陸「十一」長假開始前，宣布大陸首批已有1,256個景區，對持首次辦理台胞證的台灣同胞一年內到景區遊覽免除門票費用。

今天，朱鳳蓮主持國台辦例行記者會時進一步表示，據了解，繼大陸1,200多個景區推出台胞來大陸旅遊促銷活動後，又有一批大陸景區對持首次辦理台胞證的台灣同胞一年內到景區遊覽免除門票費用，包括內蒙古呼倫貝爾大草原、河南龍門石窟、安徽黃山、陝西華山、四川峨眉山、青海青海湖等70個5A級景區，及遼寧瀋陽故宮、天津精武門中華武林園等725個4A級景區等。

朱鳳蓮說，截至目前，累計有近2,500個大陸景區對台灣「首來族」遊客推出促銷活動。她說，第二批推出促銷活動的景點目錄將在微信公眾號「國務院台辦」公布，大陸熱忱歡迎台灣同胞到大陸旅遊，也樂見大陸更多景區對台灣同胞遊覽觀光採取優惠措施，不斷提升台胞在大陸旅遊體驗。

內蒙古 國台辦 朱鳳蓮

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