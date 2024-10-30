歐盟對大陸電動車加稅 德汽車工業協會：全球自由貿易倒退

歐盟決定對大陸電動車徵收為期5年的最終反補貼稅後，德國汽車工業協會主席穆勒（Hildegard Müller）表示，歐盟對自大陸進口電動汽車加徵關稅是全球自由貿易的倒退，對歐洲的繁榮、就業以及經濟增長都帶來負面影響。她警告，此舉可能會加深貿易衝突風險，並最終損害整個行業。

大陸央視新聞報導，德國當地時間29日，穆勒發表聲明稱，貿易爭端應透過對話來解決。她呼籲政府採取措施，提升德國作為生產和出口國的國際競爭力，推動市場多元化，鼓勵創新，以確保德國在全球舞台上繼續發揮積極作用。

與此同時，穆勒坦言，徵收關稅將直接導致消費者購買汽車的成本上升，並可能阻礙電動汽車的推廣。她呼籲各方繼續保持談判的開放性，透過世界貿易組織（WTO）框架下的對話，努力尋求消除額外關稅的解決方案。

歐盟執委會同日發布消息稱反補貼調查已結束，決定對從大陸進口的電動車（BEV）徵收為期5年的最終反補貼稅，被抽樣的大陸出口生產商將被徵收17%至35.3%的反補貼稅。反補貼稅將於31日起實施。

歐盟作出終裁前，大陸商務部部長王文濤25日應約與歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯舉行視頻會談，就歐盟對華電動汽車反補貼案進行交流。

王文濤指出，中歐各界對妥善處理該案都有強烈呼聲和很高期待。今年9月20日以來，中歐雙方就價格承諾方案進行密集磋商，一些方面取得積極進展，但在事關中歐業界核心關切的問題上仍存重大分歧。