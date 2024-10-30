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歐盟反補貼關稅生效 陸商務部：不認同、不接受，雙方正新一輪磋商

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
歐盟將對大陸電動車徵收高達45.3%關稅，大陸商務部表示已在WTO提出訴訟。新華網
歐盟將對大陸電動車徵收高達45.3%關稅，大陸商務部表示已在WTO提出訴訟。新華網

歐盟公告批准對大陸電動車最高達45.3%反補貼關稅。大陸商務部新聞發言人30日表示，中方對裁決結果不認同、不接受，已在世貿組織（WTO）爭端解決機制下提出訴訟。中方將繼續採取一切必要措施堅決維護大陸企業的合法權益。

大陸商務部官網，就歐盟公布對華電動車反補貼調查終裁結果，發布新聞發言人就答記者問。大陸商務部新聞發言人表示，注意到歐方發布的公告。中方多次指出，歐盟對華電動汽車反補貼調查存在諸多不合理、不合規之處，是以「公平競爭」為名行「不公平競爭」之實的保護主義做法。

大陸商務部新聞發言人指出，中方對裁決結果不認同、不接受，已就此在世貿組織爭端解決機制下提出訴訟。中方將繼續採取一切必要措施堅決維護大陸企業的合法權益。

大陸商務部新聞發言人提到，同時注意到，歐方表示將繼續與中方就價格承諾進行磋商。中方始終主張通過對話磋商解決貿易爭端，也一直在為此做出最大努力。目前，雙方技術團隊正在進行新一階段磋商，希望歐方以建設性態度與中方共同推進，按照「務實、平衡」的原則，相互照顧核心關切，儘快達成雙方均可接受的解決方案，避免貿易摩擦升級。

路透報導，市場人士猜測，大陸勢必公布反制措施，可能對部分歐盟進口商品徵收額外關稅。大陸已經對歐盟進口的烈酒、奶類製品及豬肉製品展開反傾銷調查。

過去五年來，歐盟對北京的立場變得更強硬，但歐盟成員國在電動車關稅問題上意見不一。歐盟委員會已與大陸進行了八輪技術談判，以尋找關稅替代方案，並表示在徵收關稅後談判可以繼續進行。

雙方正在考慮對進口車可能的最低價格承諾，並在1日同意舉行另一輪談判，儘管歐盟委員會表示「仍存在巨大差距」。

大陸乘聯會的數據顯示，2024 年前 9 個月，大陸對歐盟的電動車出口年減 7%，但在關稅實施前的8月和9月，出口量激增了三分之一以上。

大陸商務部 歐盟 電動汽車

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