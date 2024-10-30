港房價8年新低 新舊特首互槓

香港樓價連續五個月下滑，跌出八年新低，而租金則連升七個月。樓價升跌會受土地供應影響，香港前任和現任特首，為是否持續造地和土地供應隔空互攻。

據統計，香港今年樓價累計下跌百分之七點五，已看齊二○一六年八月水平，見八年低位。其中，小面積單位整體跌百分之一點四，以九龍區樓價跌得最急，跌幅約百分之五點八；新界區樓價跌百分之二點九。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮說，即使十月有減息、救市和施政報告措施等因素，但樓價指數依然向下，主要原因是一手新盤，對二手樓業主叫價能力構成很大壓力，樓價未有上升動力，到十一月美國有望繼續減息，若香港跟隨，最快到十二月才會見到樓價升幅，但全年可能仍要下跌百分之七點五。

香港常有樓價下跌、租金上升的現象。今年以來租金已連升七個月，升幅百分之五點四。地產界人士認為，租金上升還與港府吸引專才高才通有關，來港人數多，帶動租務需求。

樓如麵包，地如麵粉。前特首梁振英說，他憂慮土地供過於求，持續造地或衍生負資產問題，加重香港政府財政負擔。但現任特首李家超公開反駁，說香港在二○○○年初暫停造地，導致往後供應不足、樓價失控及市民「上樓」困難等，情況不理想，因此香港政府必須掌握土地主導權；若主導權落在利益藩籬控制內，並不符合市民及香港整體利益。

港府有大規模填海造地計畫，梁振英反對持續造地。但李家超說造地及供應是兩回事，等同政府盡量發掘財政來源，但有錢可以運用，都可以將多餘的錢放在銀行，不一定要花光。造地需要一段長時間，不斷造地就可以在有需要時推售土地，以興建房屋單位讓市民「置業安居」，亦可將未需要推出的土地撥入儲備。所以香港政府造地決心不變。