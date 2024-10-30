身價1.57兆…字節跳動張一鳴 躍大陸首富

四十一歲的字節跳動創辦人張一鳴成為中國大陸新首富，身家達人民幣三千五百億元（約新台幣一點五七兆元）。

胡潤研究院昨天發布「二○二四胡潤百富榜」，張一鳴財富比去年增長人民幣一○五○億元（約新台幣四千七百億元），擠下前首富、七十歲的農夫山泉創始人鍾睒睒，鍾的財富去年大降人民幣一千一百億元至三千四百億元，拱手讓出連續三年首富的位子。張一鳴第一次成為中國大陸首富，也是第一位八○後白手起家的大陸首富。

抖音（海外為TikTok）母公司的字節跳動去年全球總營收超過人民幣八千五百億元，年增百分之卅，增速相對放緩，但旗下的TikTok去年在美國的營收達到人民幣一千一百億元，創下新高，帶動張一鳴身家跟著水漲船高。

名列第三的是五十三歲騰訊創辦人馬化騰，財富比去年增長人民幣三百五十億元，身家來到人民幣三一五○億元，主要原因是騰訊在遊戲、廣告、雲業務等方面的表現顯著，推動公司整體業績提升。

台灣有八十六位企業家上榜，其中新上榜前五名榜單中名列多位台灣企業家，華城電機的許邦福家族以人民幣一八五億元名列第一名，星宇航空的張國煒家族以人民幣一百卅億元名列第四名，川湖科技的林聰吉家族以人民幣一二五億元緊追在後列第五名。

數據顯示，今年上榜企業家總財富比去年下降百分之十至人民幣廿一兆元。三百卅一位企業家財富比去年增長，九六四位企業家財富比去年縮水或保持不變。

澎湃新聞報導，過去一年財富下降最多的企業家主要來自房地產和新能源相關產業。寧德時代的曾毓群下降人民幣五百億元，呂志家族的財富下降人民幣四百五十億元；京東的劉強東、順豐的王衛同樣持續下降。

胡潤研究院指出，從財富來源看，工業產品、消費品、大健康、房地產和食品飲料是上榜企業家的前五大財富來源。在地域分布上，上榜企業家最集中的城市依然是北京、上海和深圳。

胡潤百富榜為胡潤研究院自一九九九年推出，今年是連續第廿六次發布。