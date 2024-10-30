身價1.57兆…字節跳動張一鳴 躍大陸首富
四十一歲的字節跳動創辦人張一鳴成為中國大陸新首富，身家達人民幣三千五百億元（約新台幣一點五七兆元）。
胡潤研究院昨天發布「二○二四胡潤百富榜」，張一鳴財富比去年增長人民幣一○五○億元（約新台幣四千七百億元），擠下前首富、七十歲的農夫山泉創始人鍾睒睒，鍾的財富去年大降人民幣一千一百億元至三千四百億元，拱手讓出連續三年首富的位子。張一鳴第一次成為中國大陸首富，也是第一位八○後白手起家的大陸首富。
抖音（海外為TikTok）母公司的字節跳動去年全球總營收超過人民幣八千五百億元，年增百分之卅，增速相對放緩，但旗下的TikTok去年在美國的營收達到人民幣一千一百億元，創下新高，帶動張一鳴身家跟著水漲船高。
名列第三的是五十三歲騰訊創辦人馬化騰，財富比去年增長人民幣三百五十億元，身家來到人民幣三一五○億元，主要原因是騰訊在遊戲、廣告、雲業務等方面的表現顯著，推動公司整體業績提升。
台灣有八十六位企業家上榜，其中新上榜前五名榜單中名列多位台灣企業家，華城電機的許邦福家族以人民幣一八五億元名列第一名，星宇航空的張國煒家族以人民幣一百卅億元名列第四名，川湖科技的林聰吉家族以人民幣一二五億元緊追在後列第五名。
數據顯示，今年上榜企業家總財富比去年下降百分之十至人民幣廿一兆元。三百卅一位企業家財富比去年增長，九六四位企業家財富比去年縮水或保持不變。
澎湃新聞報導，過去一年財富下降最多的企業家主要來自房地產和新能源相關產業。寧德時代的曾毓群下降人民幣五百億元，呂志家族的財富下降人民幣四百五十億元；京東的劉強東、順豐的王衛同樣持續下降。
胡潤研究院指出，從財富來源看，工業產品、消費品、大健康、房地產和食品飲料是上榜企業家的前五大財富來源。在地域分布上，上榜企業家最集中的城市依然是北京、上海和深圳。
胡潤百富榜為胡潤研究院自一九九九年推出，今年是連續第廿六次發布。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言