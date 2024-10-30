兩岸通關論壇 探合作路徑

第六屆海峽兩岸（廈門）通關論壇日前舉行，兩岸外貿和物流專家共同探討兩岸經貿及供應鏈合作的新路徑，分享兩岸AEO（經認證的經營者）制度的最新進展，並探討制度創新對於企業「出海」的重要支撐作用。

中新社報導，論壇由中國報關協會、台灣報關商業同業公會聯合總會、台灣中華兩岸通關商檢協會共同主辦，廈門市自貿區暨海關特殊監管區協會和福建省廈門報關協會承辦，吸引兩岸關務、經貿、物流、金融等領域的專家學者、企業家及相關行業代表與會。

論壇期間，廈門市標準化研究院副院長李振良發表專題演講，介紹兩岸標準化合作工作概況、必要性和具體實踐。

隨後，兩岸標準研究成果展示及「兩岸AEO通關便利化比較研究」啟動儀式舉行，標誌著兩岸在標準化合作和通關便利化領域邁出新的步伐。