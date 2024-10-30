快訊

康芮將在台東登陸 吳德榮：「大眼颱」破壞性暴風 全台嚴加戒備

清晨5:30海陸警齊發 康芮增強暴風圈近正圓 台東、恆春半島嚴加戒備

康芮將登陸 粉專：明天全台放颱風假機率最高 周五要視1情形

兩岸通關論壇 探合作路徑

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

第六屆海峽兩岸（廈門）通關論壇日前舉行，兩岸外貿和物流專家共同探討兩岸經貿及供應鏈合作的新路徑，分享兩岸AEO（經認證的經營者）制度的最新進展，並探討制度創新對於企業「出海」的重要支撐作用。

中新社報導，論壇由中國報關協會、台灣報關商業同業公會聯合總會、台灣中華兩岸通關商檢協會共同主辦，廈門市自貿區暨海關特殊監管區協會和福建省廈門報關協會承辦，吸引兩岸關務、經貿、物流、金融等領域的專家學者、企業家及相關行業代表與會。

論壇期間，廈門市標準化研究院副院長李振良發表專題演講，介紹兩岸標準化合作工作概況、必要性和具體實踐。

隨後，兩岸標準研究成果展示及「兩岸AEO通關便利化比較研究」啟動儀式舉行，標誌著兩岸在標準化合作和通關便利化領域邁出新的步伐。

廈門 標誌 物流

延伸閱讀

「雙十一」概念股將輪流發動！ 專家：綠界科技*（6763）、網家（8044）、富邦媒（8454）

華為繞道買台積晶片「白手套」抓到了？ 廈門科企不回應

南市府興建將軍水產加工物流運籌中心 明年完工委託民營

金廈小三通船票臨時取消僅退100元 旅客不滿大鬧櫃檯

相關新聞

福建惠台新措施 推多項金融合作

在中共總書記習近平本月中旬赴福建考察談論「兩岸融合」後，福建昨天公布最新一批惠台政策措施，涉及四個方面共十七條，其中以推...

身價1.57兆…字節跳動張一鳴 躍大陸首富

四十一歲的字節跳動創辦人張一鳴成為中國大陸新首富，身家達人民幣三千五百億元（約新台幣一點五七兆元）。

小米15手機 2萬元起跳

小米集團昨（29）日發表小米15手機暨小米澎湃OS2作業系統，其中小米15系列人民幣4,499元（新台幣2萬元）起售，比...

美企帶頭 鏈博會參展外商大增

第二屆中國國際供應鏈促進博覽會11月將啟。中國貿促會副會長張少剛28日表示，本屆鏈博會境外參展商比例達32%，超過去年，...

前3季累積 陸黃金消費量逾741噸

2024年第三季，金價持續高位波動，上漲預期增加，中國實物黃金消費有所回落。但總體上看，前三季度溢價相對較低的金條及金幣...

兩岸通關論壇 探合作路徑

第六屆海峽兩岸（廈門）通關論壇日前舉行，兩岸外貿和物流專家共同探討兩岸經貿及供應鏈合作的新路徑，分享兩岸AEO（經認證的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。