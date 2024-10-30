前3季累積 陸黃金消費量逾741噸

2024年第三季，金價持續高位波動，上漲預期增加，中國實物黃金消費有所回落。但總體上看，前三季度溢價相對較低的金條及金幣消費仍保持同比較大幅度增長。

中新社報導，中國黃金協會28日發布數據顯示，今年前三季度，中國黃金消費量741.732噸，與2023年同期相比下降11.18%。其中，黃金首飾400.038噸，同比下降27.53%；金條及金幣282.721噸，同比增長27.14%；工業及其他用金58.973噸，同比下降2.78%。

據中國黃金協會，今年前三季度，直播帶貨、即時零售等電商新模式快速發展，拉動了小克重黃金首飾消費增長。但黃金價格一路上漲，黃金首飾消費受到明顯影響。

數據還顯示，2024年前三季度，中國國內原料黃金產量為268.068噸，與2023年同期相比減產3.180噸，同比下降1.17%；其中，黃金礦產金完成209.710噸，有色副產金完成58.358噸。

中國黃金協會稱，由於中國黃金礦業正處於新舊產能轉換時期，黃金產量並未如期增長。老礦山易開採資源逐漸減少，海域金礦、紗嶺金礦和西嶺金礦等新建大型礦山尚未形成新增生產能力。從長遠發展看，黃金產量雖有暫時性回落，但未來前景可期。

今年前三季度，中國大型黃金企業（集團）發展總體向好，境內礦山礦產金產量103.450噸，占全國比重為49.33%；重點黃金企業境外礦山實現礦產金產量51.896噸，同比增長20.50%。

同期，各國央行持續增持黃金，增儲較多的國家有土耳其、印度、波蘭、捷克、伊拉克。三季度中國黃金儲備未發生變化，截至9月底，中國黃金儲備仍為2264.33噸。