快訊

康芮將在台東登陸 吳德榮：「大眼颱」破壞性暴風 全台嚴加戒備

清晨5:30海陸警齊發 康芮增強暴風圈近正圓 台東、恆春半島嚴加戒備

康芮將登陸 粉專：明天全台放颱風假機率最高 周五要視1情形

德陽造水電機組配水環管 創世界紀錄

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
500兆瓦沖擊式水電機組配水環管裝配現場。圖／本報四川德陽傳真
500兆瓦沖擊式水電機組配水環管裝配現場。圖／本報四川德陽傳真

近日，長約28米、寬約25.2米、高約4米的「德陽造」世界首台單機容量最大功率500兆瓦沖擊式水電機組配水環管，在東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱東方電機）率先完工交付。這是大陸高水頭大容量沖擊式水電機組研製取得的又一重大突破。

「配水環管是沖擊式水電機組最大的承壓部件，公司研製的該配水環管單個管節最大外徑約3.9米，重411噸，打壓試驗最大壓力達到12.9兆帕，達到精品指標要求。」據技術人員介紹，配水環管位於進水球閥和水輪機轉輪之間，主要作用是引導水流均勻、對稱地進入噴嘴，推動轉輪穩定旋轉，「其水流穩定性能、結構應力水準、疲勞性能、結構剛度、製造品質等關係到整個電站的安全性和可靠性。」

據介紹，該配水環管將應用於大陸大唐扎拉水電站項目。該項目是大陸國家能源局能源領域首台 (套）重大技術裝備項目，是現階段大陸唯一可開展500兆瓦級高水頭大容量沖擊式機組研製及應用示範的水電項目，也是目前世界在建綜合難度最大的沖擊式水電項目。

壓力 水電

延伸閱讀

環團籲八首長到環評大會擋中火擴廠 中彰投縣市長明不會到場

卓榮泰視察苗栗「桃竹苗大矽谷」 提四項水電供應方針

中火燃氣須減半 環團籲盧秀燕硬起來

核三機組大修 台灣擁抱41天「非核家園」

相關新聞

福建惠台新措施 推多項金融合作

在中共總書記習近平本月中旬赴福建考察談論「兩岸融合」後，福建昨天公布最新一批惠台政策措施，涉及四個方面共十七條，其中以推...

身價1.57兆…字節跳動張一鳴 躍大陸首富

四十一歲的字節跳動創辦人張一鳴成為中國大陸新首富，身家達人民幣三千五百億元（約新台幣一點五七兆元）。

小米15手機 2萬元起跳

小米集團昨（29）日發表小米15手機暨小米澎湃OS2作業系統，其中小米15系列人民幣4,499元（新台幣2萬元）起售，比...

美企帶頭 鏈博會參展外商大增

第二屆中國國際供應鏈促進博覽會11月將啟。中國貿促會副會長張少剛28日表示，本屆鏈博會境外參展商比例達32%，超過去年，...

前3季累積 陸黃金消費量逾741噸

2024年第三季，金價持續高位波動，上漲預期增加，中國實物黃金消費有所回落。但總體上看，前三季度溢價相對較低的金條及金幣...

兩岸通關論壇 探合作路徑

第六屆海峽兩岸（廈門）通關論壇日前舉行，兩岸外貿和物流專家共同探討兩岸經貿及供應鏈合作的新路徑，分享兩岸AEO（經認證的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。