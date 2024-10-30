德陽造水電機組配水環管 創世界紀錄

近日，長約28米、寬約25.2米、高約4米的「德陽造」世界首台單機容量最大功率500兆瓦沖擊式水電機組配水環管，在東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱東方電機）率先完工交付。這是大陸高水頭大容量沖擊式水電機組研製取得的又一重大突破。

「配水環管是沖擊式水電機組最大的承壓部件，公司研製的該配水環管單個管節最大外徑約3.9米，重411噸，打壓試驗最大壓力達到12.9兆帕，達到精品指標要求。」據技術人員介紹，配水環管位於進水球閥和水輪機轉輪之間，主要作用是引導水流均勻、對稱地進入噴嘴，推動轉輪穩定旋轉，「其水流穩定性能、結構應力水準、疲勞性能、結構剛度、製造品質等關係到整個電站的安全性和可靠性。」

據介紹，該配水環管將應用於大陸大唐扎拉水電站項目。該項目是大陸國家能源局能源領域首台 (套）重大技術裝備項目，是現階段大陸唯一可開展500兆瓦級高水頭大容量沖擊式機組研製及應用示範的水電項目，也是目前世界在建綜合難度最大的沖擊式水電項目。