小米15手機 2萬元起跳

小米集團昨（29）日發表小米15手機暨小米澎湃OS2作業系統，其中小米15系列人民幣4,499元（新台幣2萬元）起售，比小米14漲12.5%。

小米集團董事長雷軍，先前在微博發文表示，今年元器件成本上漲非常多，另外在研發上投入也非常大，小米15確實需要漲價。

此外，小米也積極搶攻蘋果用戶，小米互聯服務（HyperConnect）App將全面支持蘋果設備，用戶安裝小米互聯服務後可以文檔、圖片互傳，iWork文檔可在小米手機上查看，Mac可顯示小米鏡像畫面，實現生態大融合，適合蘋果小米雙持用戶。

小米集團行銷長（CMO）許斐公布小米15系列定價，人民幣4,499元（新台幣2萬元）起售。該機型搭載高通驍龍8至尊版晶片，配置5,400mAh電池。

此外，小米宣布全新的澎湃 OS 2登場，強大性能源自核心組件HyperCore澎湃內核，搭載全生態AI智慧助手「超級小愛」，支持幫你記，證照、日程，螢幕都可實現智慧提取，並且支持本機存放區，首批機型11月起陸續推送。

在互聯方面，小米集團手機部副總裁金凡指出，小米HyperConnect已全面支持蘋果設備，用戶只需在蘋果設備上安裝小米的互聯服務，就可以輕鬆實現文檔、圖片互傳，而且為了照顧用戶使用習慣，體驗和設計也儘量做到根據蘋果原生一樣。

金凡表示，只要把蘋果設備上的iWork辦公文檔拖到小米手機上，小米手機也可以直接查看各種各樣專屬格式文檔。不僅如此，Mac上也能顯示小米手機鏡像畫面，用戶可以直接在Mac上面使用小米的妙享桌面。

小米互聯服務App已在本月上架上架蘋果App Store，商店頁面顯示，該應用支持同帳號小米手機和蘋果設備互相發現、傳輸檔。