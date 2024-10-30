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美企帶頭 鏈博會參展外商大增

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

第二屆中國國際供應鏈促進博覽會11月將啟。中國貿促會副會長張少剛28日表示，本屆鏈博會境外參展商比例達32%，超過去年，其中美企居首，歐資、日資企業數量也大幅度超過首屆。

中新社報導，第二屆鏈博會將於11月26日至30日在北京舉行。據官方數據，本屆鏈博會參展商超過600家，預計將會有超過100個國家和地區、20萬名專業觀眾到展會參觀。 

張少剛在當天舉行的新聞發布會上稱，本屆鏈博會歐美參展商占境外參展商的比重達到50%，世界500強和行業龍頭企業占參展企業的比重超過60%。

他表示，這充分說明外資持續看好中國市場，中國仍是他們在全球配置資源中最佳的供應鏈合作夥伴。他說，中國貿促會對400多家重點外資企業開展調研，分別有64.9%、66.6%的受訪企業認為中央和地方政府出台的外資相關政策起到了較好的支持效果，普遍表示感受到中國政府擴大高水平對外開放的決心。

本屆鏈博會將新增先進製造鏈展區，展示科技創新和產業創新融合發展的最新成果。此外，還將發布《全球供應鏈促進報告2024》，繪製人形機器人、智能汽車、集成電路等11個重點產業的全球供應鏈圖譜，並將首次對外發布「全球供應鏈促進指數」與「全球供應鏈連接指數」。

北京 外資 指數

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