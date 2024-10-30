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「京字號」種子 全世界開花

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
第三十一屆中國北京種業大會在城市副中心開幕。圖／本報北京傳真
第三十一屆中國北京種業大會在城市副中心開幕。圖／本報北京傳真

近日，第三十一屆中國北京種業大會在城市副中心開幕，來自97家單位的286項優勢成果進行了集中展示，並發布120項北京重點種業成果，涵蓋農作物、畜禽、水產、林果花草蜂等多個領域。

三倍減脂效果的黃瓜、香甜媲美果汁的胡蘿蔔汁……，展會現場，中蔬種業帶來的新品種引得現場的年輕人注目。「中農翠玉3號」中丙醇二酸的含量，是普通黃瓜的3倍，這種成分在人體內可以阻止糖類轉化成脂肪，從而阻止脂肪在人體內堆積；新近研發的水果胡蘿蔔「中譽H1877」，在榨汁後含糖量較高，味道很是不錯。展位的工作人員向觀眾介紹。

玉米新品種研發成果展區喜報頻頻，「裕豐303」已成為中國第一大玉米品種，老牌玉米品種「京科968」累計推廣超2億畝，新近研發的「MC670」創下中國玉米高產新紀錄。奶牛凍精、肉種鴨、鱘魚種苗、宮廷金魚種苗等多個品類，市場占有率穩居中國第一。

北京作為種業科技創新策源地和輸出地，匯聚了種業科技「最強大腦」，坐落著中國最大的「種質資源庫」，保存206萬份、8.4萬份種質資源，保存總量位居中國第一，很多大品種從北京輻射全大陸。

翻開世界地圖，誕生於北京的種子在全球閃耀：非洲，北京的高產蛋種雞安家坦桑尼亞；美洲，北京種業企業自主研發的生物育種大豆陸續在巴西、阿根廷落地生根；亞洲，「京」牌雜交小麥引種巴基斯坦，連續多年大規模示範推廣並獲豐收。

近年來，一大批北京種業企業積極開拓國際市場。去年6月，1.65萬羽「京紅1號」高產蛋種雞和「沃德188」白羽肉種雞，從北京大興國際機場出發，飄洋過海8000多公里抵達非洲大陸，實現中國自主培育種禽出口「零」的突破。

在蔬菜種業領域，「北京的西瓜種子出口至東南亞種植，產品回流國內。」京研益農董事長溫常龍說，目前公司的蔬菜種子遠銷美國、俄羅斯、埃及、土耳其、馬來西亞、越南等20多個國家。

北京 脂肪 馬來西亞

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