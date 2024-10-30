華為營收7041億 廣東民企榜首

「2024廣東省民營企業100強」榜單29日在湛江發布，華為位居榜首，騰訊和比亞迪分別位列第二位和第三位，這3家民營企業2023年營業收入均超過6000億元（人民幣，下同）。

華為以7041億營業收入位居第一，騰訊6090億居次，比亞迪6023億緊追為第三。其餘第四至第十依次是萬科、美的集團、順豐、珠海格力、ＴＣＬ科技、ＴＣＬ實業控股、神州數碼。

中新社報導，廣東省工商業聯合會今年持續進行「廣東省民營企業100強」調研排序。由企業自願申報並以2023年企業營業收入為基本標準，以企業會計年表為依據，經有關部門審核排序，產生了「2024廣東省民營企業100強」、「2024廣東省製造業民營企業100強」、「2024廣東省服務業民營企業50強」三個榜單。

「2024廣東省民營企業100強」入圍門檻持續增長，營業收入由上一年123.13億元上升至133.08億元，其中2023年營業收入超過4000億元的企業有4家，超1000億元的有12家，超200億元的有63家。

從地區分布來看，廣州、深圳和佛山三市上榜民營企業數量占比接近八成。深圳進入榜單的企業數量最多，達40家；其次是廣州，有22家企業入圍；佛山和東莞分別有17家和5家企業入圍。

從行業分布上看，進入榜單的民營企業集中於製造業、批發和零售業。其中，製造業達55家，批發和零售業達18家。

根據榜單，「2024廣東省製造業民營企業100強」入圍門檻達到55.35億元，其中，2023年營業收入超千億元的企業有7家，超200億元的有40家。

「2024廣東省服務業民營企業50強」入圍門檻為75.23億元，其中，2023年營業收入超千億元的企業有5家，超200億元的有21家。