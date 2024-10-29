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搶蘋果用戶？小米手機將全面支持蘋果設備 雷軍：融入小米生態

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
小米手機要全面支持蘋果設備，讓蘋果用戶也能融入小米生態。圖／取自快科技
小米手機要全面支持蘋果設備，讓蘋果用戶也能融入小米生態。圖／取自快科技

小米集團董事長雷軍29日表示，小米手機要全面支持蘋果設備，讓蘋果用戶也能融入小米生態。例如：小米手機互傳一鍵即可收發蘋果設備檔； Mac上也能顯示小米手機鏡像，操作小米手機；小米手機查看iWork辦公文檔。

快科技報導，小米宣布旗下的小米互聯服務（HyperConnect）App將全面支持蘋果設備，用戶安裝小米互聯服務後可以文檔、圖片互傳，iWork文檔可在小米手機上查看，Mac可顯示小米鏡像畫面，實現生態大融合，適合蘋果小米雙持用戶。

小米15暨澎湃OS2新品發布會上，小米集團手機部副總裁金凡說明，小米HyperConnect已全面支持蘋果設備，用戶只需在蘋果設備上安裝小米的互聯服務，就可以輕鬆實現文檔、圖片互傳，而且為了照顧用戶使用習慣，體驗和設計也儘量做到根據蘋果原生一樣。

把蘋果設備上的iWork辦公文檔拖到小米手機上，小米手機也可以直接查看各種各樣專屬格式文檔。不僅如此，Mac上也能顯示小米手機鏡像畫面，用戶可以直接在Mac上面使用小米的妙享桌面。

金凡還表示，當你在蘋果電腦上看見小米手機和安卓的應用的時候，你會有一種生態大融合世界大一統的感覺，強烈推薦蘋果和小米的雙持用戶使用。

據此前報導，小米互聯服務App已在本月上架上架蘋果App Store，商店頁面顯示，該應用支持同帳號小米手機和蘋果設備互相發現、傳輸檔。

官方介紹稱，小米互聯服務是一款運行在蘋果設備上，並能和小米設備之間進行檔互傳、資料流程轉和桌面共用等跨端協同和控制的應用。其與安裝有 iOS / iPad OS 14.0 及以上、macOS 11.0 及以上 /配備 Apple M1及更高版本晶片、visionOS 1.0及以上版本的設備相容。

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