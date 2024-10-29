刷新紀錄 小米汽車SU7 Ultra締造紐北賽道「最快四門車」

小米汽車SU7 Ultra原型車首次征戰紐柏林賽道北環賽道，圈速成績為6分46秒874。這一成績刷新了該賽道四門車圈速紀錄。

紐北賽道是紐柏林（Nurburgring）賽道的北環賽道，坐落於德國科隆紐柏格小鎮，全長20.832公里，綽號為汽車性能試金石。紐北賽道十分考驗車輛的綜合實力，是世界公認的最難賽道，被稱為賽車聖地。

小米董事長雷軍發文表示，實在太不容易了！昨天紐北沒有下雨，但路面沒有全乾，大約20%是濕的，等了快一個月，只獲得跑一圈的機會。明年再戰！

小米SU7 Ultra原型車28日首次征戰紐北，圈速成績為6分46秒874，成為紐北全球最速四門車。由此，業內普遍認為，作為小米打造的頂級性能車，小米SU7 Ultra原型車打破了國外豪華品牌壟斷的紐北圈速紀錄，讓中國車第一次站在了世界之巔。

有消息顯示，小米SU7 Ultra量產版和小米SU7 Ultra Prototype（簡稱PT版），包括三電機系統、賽道版電池、熱管理系統等核心技術能力完全相同。

不同之處在於，PT版是小米汽車純電架構打造的賽道原型車，完全為賽道而生，無法合法上路；而量產版除了巔峰極速賽道體驗，還能合法上路。

29日上午11點，小米汽車微博詳細列舉首次征戰紐北的坎坷經歷，包括突然下雨等。小米汽車表示，這是奇跡，更是新的起點。