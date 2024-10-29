快訊

認罪了！鄭文燦涉貪案 廖俊松父子與媳婦均認送錢行賄 紛求免、緩刑

抓到了！台南急水溪殺人棄屍案2男遭逮 曾動手綑綁死者

氣象署估周四下半天「花蓮以南登陸」 一圖看康芮颱風預測路徑、影響時程

聽新聞
0:00 / 0:00

還在玩空拍機？「飛行相機」大陸爆紅 公司規模擴大、營收年增近5倍

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
圖為零零科技推出的新品哈浮飛行相機X1 Smart。圖／取自HOVERAir台灣官網
圖為零零科技推出的新品哈浮飛行相機X1 Smart。圖／取自HOVERAir台灣官網

空拍機之後，如今「飛行相機」在中國大陸正快速竄紅。大陸首家推出飛行相機的企業「零零科技」表示，預計今年銷量將突破50萬台，營收年增近5倍，目前公司員工規模已經翻不只兩倍。「飛行相機」崛起讓大陸無人機大廠大疆也不敢輕忽，日前已發布無人機DJI Neo以搶食市場大餅。

上海界面新聞指出，事實上，「飛行相機」也屬於無人機的一種，但不同於追求專業航拍的無人機，更側重自拍、輕便和低門檻。用戶只需按下機身上的按鈕，就能夠從手掌上起飛並自動跟隨拍攝，且支持懸停、漸遠、俯拍、環繞、超級跟隨等AI預設功能。當用戶重新伸出手掌，飛行相機就會自動回到掌心，並將拍攝畫面同步至手機或配套圖傳設備。

報導稱，該產品十分適合戶外運動，不論進行騎行、滑雪等，能在無需操控狀態下紀錄美麗景色，因此逐漸獲得消費者青睞。

界面新聞報導，零零科技創始人兼CEO王孟秋表示，飛行相機市場未來年出貨量會是百萬級，甚至到千萬級。他指出，不同於門檻要求較高的航拍無人機，飛行相機仍是一個還在快速增長的品類，它面向的始終是大眾群體。

大疆也曾在2016年左右推出功能及售價飛行相機產品Spark，這款產品銷量並不及預期，此後並未有版本更新。在大疆停更後，零零科技在飛行相機市場幾乎沒有對手，使得零零科技能夠獲得高於傳統硬體行業的毛利。

不過，大疆9月發布號稱史上最輕、最小也最便宜的無人機DJI Neo，售價僅為人民幣1,299元（約新台幣5,839元），打破大疆以往產品的定價策略，也是在掌上Vlog無人機賽道的又一次試水。它同樣支持掌上起降，重量僅有135g，操作幾乎零門檻，支持4K視頻錄制、AI智能跟拍等功能。

售價 空拍機 門檻

延伸閱讀

向美採購千架無人機 軍方：美方已進行最後訂約階段

中光電、神通調兵遣將搶吃無人機 國家隊仍有2挑戰

無人機培訓班助原住民拿到「金飯碗」2年多資歷月收入5至8萬

彭博：台灣已簽發價書 向美採購1000架攻擊無人機

相關新聞

首宗案例！一南韓人因「間諜罪」在陸被捕 傳與洩漏半導體機密有關

韓聯社引述南韓外交消息人士28日透露，一名在中國大陸的韓國僑民被指涉嫌違反中國《反間諜法》被逮捕。報導稱，這名韓國僑民曾...

還在玩空拍機？「飛行相機」大陸爆紅 公司規模擴大、營收年增近5倍

繼空拍機之後，如今「飛行相機」在中國大陸正快速竄紅。大陸首家推出飛行相機的企業「零零科技」表示，預計今年銷量將突破50萬...

「員工常掉淚」北京恆泰豐陷經營權爭議接管破局 股東嘆：心裡很不捨

北京恆泰豐陷入經營權爭議，北京鼎泰豐恐將於10月底全數熄燈。股東韓家宸接受訪問時表示，深耕北京市場20多年的鼎泰豐要結束...

中國首富換人了！41歲的他身價逾1.5兆元

2024胡潤百富榜29日公布，農夫山泉創辦人鐘睒睒讓出坐了三年之久的中國首富寶座。抖音母公司「字節跳動」41歲創辦人張一...

A股也有「川普概念股」？川大智勝開盤漲停 大摩成第8大流通股東

10月以來，美國政壇風雲變幻，市場情緒轉向共和黨總統候選人川普有利方面，並推動川普概念相關股票走高。曾在今年7月曾因川普...

陸對抗輝達有戲？助攻國產GPU算力的「芯合」計畫是什麼？

中國大陸國產GPU近期除了啟動IPO解決資金問題外，官方資金也助力GPU晶片發展，尤其中國移動推出一款用於晶片架構遷移的工具「芯合」，這個工具要如何對抗輝達？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。