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首宗案例！一南韓人因「間諜罪」在陸被捕 傳與洩漏半導體機密有關
韓聯社引述南韓外交消息人士28日透露，一名在中國大陸的韓國僑民被指涉嫌違反中國《反間諜法》被逮捕。報導稱，這名韓國僑民曾在中國一家半導體企業工作。中國偵查部門認為，他向南韓洩露該企業的半導體相關機密。這也是首宗旅華韓僑因涉嫌違反大陸《反間諜法》而被捕的案例。
報導稱，這名50多歲的南韓僑民居住在安徽省合肥市，被指控涉嫌違反中國新修訂的《反間諜法》，於去年底被拘留。之後案件被移交至中國檢方，並於數個月前被檢方逮捕。
值得注意的是，大陸國安部微信公眾號28日、29日連續發布國安微短劇《芯算》一、二集，主要就是講大陸一家自主研發並在境外銷售晶片的科技公司，被指控侵犯境外企業技術專利。大陸國家安全機關調查發現，這起事件與境外勢力潛伏在這家科技公司的「內鬼」有關。
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