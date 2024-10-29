衝刺目標 陸工信部召開製造業座談 強調抓好第4季工作

大陸要達成全年經濟增長5%目標壓力逐步增大，且時間所剩不多。大陸工信部28日召開第十一次製造業企業座談會，會上強調全力抓好第4季工作，努力保持重點行業平穩運行和高質量發展，更好助力大陸經濟持續回升向好。

工信部官方微信「工信微報」28日發布訊息指出，前述會議由工信部部長金壯龍主持，來自電子、汽車、機床、電氣設備、鋼鐵、有色、石化、建材、家電、食品、醫藥等重點行業的20家企業負責人作交流發言。

根據文章圖片顯示，參加的企業負責人包括中鋁集團總經理王石磊、美的集團副總裁張小懿、中國石化集團副總經理呂亮功、長安汽車董事長朱華榮、石藥集團董事長蔡東晨、京東方科技執行副總裁王錫平等人。

文章指出，會上企業負責人介紹行業發展動態及企業運營情況，就企業技術攻關、設備改造、市場開拓、人才引進、海外合作、營商環境等提出意見建議。工信部相關司局對企業反映的問題訴求予以回應。

工信部稱，將與各地工業和信息化主管部門一道，當好工業企業的「娘家人」，傾聽企業聲音，加強服務保障，用好惠企政策，積極協調解決急難愁盼問題，不斷優化營商環境，全力支持企業高質量發展

大陸前三季經濟增長率分別為5.3%、4.7%與4.6%，要達成全年經濟增長目標5%，意味第四季增長率至少得5.2%。此外，近期發布前九月全國規模以上工業企業實現利潤總額年減3.5%，其中9月單月工業企業利潤年減27.1%，數據不甚理想。