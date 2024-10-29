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陸預測康芮周四中午至傍晚登陸 登陸地點略往南修

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸中央氣象台預估，康芮將於周四中午到傍晚在台灣東部沿海登陸。（圖／取自大陸中央氣象台官網）
大陸中央氣象台預估，康芮將於周四中午到傍晚在台灣東部沿海登陸。（圖／取自大陸中央氣象台官網）

根據大陸中央氣象台29日8時發布的氣象公報，康芮颱風將以每小時15-20公里的速度向西北方向移動，強度逐漸增強，預計31日（周四）中午到傍晚在台灣東部沿海登陸，之後穿過台灣向浙閩一帶沿海靠近，強度逐漸減弱。

大陸中央氣象台指出，今年第21號颱風康芮（大陸譯為「康妮」）29日5時位於台東東南方向約920公里的西北太平洋洋面上，中心附近最大風力有11級（30米/秒），中心最低氣壓為980百帕，七級風圈半徑330-450公里，十級風圈半徑60-80公里。

對比大陸中央氣象台前一日發布的康芮路徑概率預報圖，29日的最新預報對康芮的登陸點略往南修。

大陸中央氣象台並指出，29日8時至30日8時，受冷空氣和康芮的共同影響，台灣海峽、台灣以東洋面、巴士海峽、福建沿海、台灣沿海的風力有8-9級，陣風10-11級。

另，10月30日8時至31日8時，台灣東部等地部分地區有暴雨或大暴雨（100～180毫米）。10月31日8時至11月1日8時，台灣東南部局部地區有特大暴雨（250～400毫米）。

康芮颱風 暴雨

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